L'acquisizione di Previnsa da parte di GSA ha permesso alla società leader nel settore della prevenzione antincendio di espandere i propri servizi anche in ambito industriale e nucleare, oltre che in quello della formazione specialistica e della commercializzazione di segnaletica di sicurezza.



GSA Gruppo Servizi Associati: ampliati i suoi servizi con l’acquisizione di Previnsa

GSA Gruppo Servizi Associati, società controllata da Eurizon Capital attiva nella prevenzione incendi in strutture complesse, ha acquisito il 75% del gruppo spagnolo Previnsa Servicios Integrales, specializzato nei servizi antincendio, formazione tecnica e segnaletica di sicurezza. Con sede nelle Asturie, Previnsa ha registrato un fatturato di 17,7 milioni nel 2022 e offre servizi completi in ambito antincendio. L’acquisizione ha permesso a GSA di ampliare il portfolio dei servizi offerti, espandendoli anche a interventi in ambito industriale e nucleare, formazione di personale e sicurezza del lavoro in situazioni di alta quota, emergenze chimiche, sicurezza marittima, impianti eolici e centrali termonucleari. L’accordo ha previsto inoltre l’acquisizione di competenze per lo sviluppo di una nuova linea di business legata alla produzione di segnaletica e accessori per la sicurezza e la possibilità di offrire formazione direttamente sul posto utilizzando mezzi specializzati per simulare incendi in ambienti complessi come gallerie e tunnel, riducendo così i costi di trasferta.



GSA: leader a livello europeo nella prevenzione antincendio

Guidata dall’AD Antonio Musacchio, GSA Gruppo Servizi Associati rappresenta attualmente una delle realtà più all’avanguardia in Europa nel settore della prevenzione antincendio nelle strutture ad alto rischio. Con sede legale a Roma, direzione generale a Udine e una branch a Lione in Francia, la società fa parte della community Elite di Borsa Italiana. Ha dal suo un ventaglio di tecnologie, competenze e brevetti che le permettono di primeggiare nel campo della prevenzione e della sicurezza dagli incendi in tutti quei contesti complessi come nel caso del tunnel del Monte Bianco e del Gran Sasso. Nel 2021 ITEЯ Capital Partners ha promosso e gestito l’ingresso dei fondi Eurizon ITER, che fanno capo a Eurizon Capital SGR – Società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo. ITEЯ Capital Partners ha acquisito il 67,5% di GSA con un Enterprise Value di 250 milioni di euro. Nel 2022, GSA ha chiuso il bilancio con ricavi consolidati di 173 milioni e un EBITDA di 38 milioni.