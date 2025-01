Il mondo delle criptovalute si prepara ad accogliere “Call Me Jonky” (JONKY), un progetto che fonde tecnologia, cultura e viralità. Creato dallo sviluppatore dietro Crow With Knife (CAW), che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 30 milioni di dollari, JONKY si propone come il prossimo grande protagonista del mondo cripto, con solide basi tecniche e un approccio orientato al coinvolgimento sociale.

Polygon Chain: La Base Tecnologica Perfetta

L’utilizzo della Polygon Chain rappresenta una scelta strategica per il progetto. Questa rete, rinomata per le basse commissioni, la velocità delle transazioni e la compatibilità con Ethereum, garantisce agli utenti una piattaforma scalabile e accessibile. Ciò rende JONKY particolarmente attraente sia per i piccoli investitori che per gli appassionati di blockchain alla ricerca di soluzioni moderne ed efficienti.

La Scimmia: Un Simbolo Iconico e di Successo

La figura della scimmia ha già dimostrato il suo potenziale nel settore cripto, diventando il simbolo di progetti di grande successo come i celebri Bored Apes Yacht Club (BAYC) e il più recente Wise Monkey. Questi esempi dimostrano quanto questa figura sia apprezzata non solo dalla comunità cripto, ma anche da superstar globali e collezionisti di NFT.

Jonky, la scimmietta cool e ricca al centro del progetto, è un’evoluzione di questo trend: vestita alla moda e sempre pronta a promuoversi, rappresenta una versione accessibile e virale, perfetta per attrarre sia i nuovi arrivati nel mondo cripto che gli investitori più esperti.

Fair Launch su PinkSale: Trasparenza e Opportunità

Il fair launch di JONKY è fissato dal 16 al 23 gennaio sulla piattaforma PinkSale, con un orario simbolico d’inizio: 16 gennaio alle 16:16 UTC. Questa modalità garantisce un accesso equo e trasparente agli investitori, consentendo a tutti di partecipare alle prime fasi di questo promettente progetto.

Tokenomics Strategica e Innovativa

La tokenomics di JONKY è stata attentamente progettata per assicurare sostenibilità e fiducia:

• 75% della supply sarà disponibile sul mercato.

• 10% per lo staking, offrendo rendite passive agli investitori.

• 15% per attività di marketing, mirate a garantire una massiccia visibilità globale.

Questa distribuzione trasparente, senza token riservati al team, consolida la fiducia della comunità.

Un Ecosistema Completo: NFT, Merchandising e Marketing Potente

Oltre al meme token, JONKY lancerà una collezione esclusiva di NFT, ispirata alla scimmietta protagonista del progetto. Questi NFT non solo rafforzano il legame con il mondo dell’arte digitale, ma offrono anche un’opportunità unica per gli investitori di entrare in possesso di pezzi esclusivi.

Il lancio sarà accompagnato da una linea di merchandising a tema Jonky, mirata a consolidare il brand nel panorama globale. Sul fronte promozionale, il progetto ha già guadagnato visibilità su oltre 25 piattaforme di voto e collaborerà con Coinzilla, leader nel settore del digital advertising. Saranno inoltre coinvolti Key Opinion Leaders (KOL) e Calls per amplificare ulteriormente la portata del progetto.

Perché JONKY è Diverso

• Forte eredità simbolica: Seguendo il successo di progetti come Bored Apes e Wise Monkey, Jonky sfrutta l’iconicità della scimmia nel mondo cripto.

• Blockchain affidabile: L’utilizzo di Polygon Chain assicura velocità, scalabilità e costi ridotti.

• Approccio virale: Jonky è progettato per dominare i social media e la cultura pop, puntando a diventare il nuovo simbolo trendy nel settore.

• Ecosistema ricco: Oltre al token, gli NFT e il merchandising espandono le possibilità di crescita del progetto.

• Marketing strategico: Grazie a Coinzilla e ai KOL, JONKY mira a diventare un nome familiare nel mondo cripto e oltre.

Un Progetto con Ambizioni Globali

“Call Me Jonky” è molto più di un meme token: rappresenta una fusione di tecnologia, arte e cultura, con solide basi tecniche offerte da Polygon Chain e un concept irresistibile. Seguendo le orme di icone come Bored Apes, questo progetto ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel 2025 e oltre.

Non perdere l’opportunità di partecipare al fair launch e unirti a questa scimmietta cool che promette di rivoluzionare il mondo cripto.