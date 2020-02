In radio e nei digital store il nuovo singolo di Paolo Salvi “Direzioni Diverse” (di P. Salvi, F. Ciccotti).

E’ un brano scritto dal basso, da seduti a terra, la presa di coscienza che ci porta a capire di non essere il centro dell’universo cambia il nostro punto di vista.

Videoclip:

www.youtube.com/watch?v=KjYjJxYjWWY

- Non esistono più, esclusivamente, le due direzioni di una storia “forse” in dirittura di arrivo ma anche tutte le altre che abbiamo attorno e che incrociandole diventano nostre -.

Registrato da Francesco Torre presso il Waves Music Center di Genova, il singolo è prodotto da Luca Cherchi (che ha curato anche mix e mastering) e Francesco Ciccotti.

Paolo salvi è un cantautore nato a Genova nel ‘99. Fin dai primi anni dell’adolescenza viene influenzato dalla musica d’autore genovese, per poi iniziare a scrivere e ritrovarsi in un panorama Urban, che descrive la paura, la rabbia, la rivincita che vive un giovane in una società che di giovane non ha più nulla.



m.facebook.com/profile.php?id=100006424937952

instagram.com/paolo__salvi?igshid=fnjv0ggy7j68