I vincitori degli Writers Guild of America Awards e degli USC Libraries Scripter Awards che solitamente anticipano i verdetti degli Oscar nelle categorie relative ai migliori script dell'anno, hanno confermato i favoriti dell'Awards Season.

Di conseguenza se per il Miglior adattamento (Best Adapted Screenplay) Nomadland non dovrebbe avere problemi a vincere, per la categoria Miglior sceneggiatura originale (Best Original Screenplay), testa a testa tra Promising Young Woman e The Trial of the Chicago 7 con un leggero vantaggio del primo sul secondo.