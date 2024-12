L'impegno del settore ceramico europeo nei confronti del cliente si traduce in assistenza personalizzata, supporto tecnico specializzato, consulenza durante la fase di progettazione e selezione dei prodotti, e nei servizi post-vendita.



"L’ingrediente segreto" è una campagna a 360º che mette in evidenza il buon lavoro del settore ceramico europeo, svelando l'ingrediente segreto che compone questo materiale: il rispetto.



L'Associazione Spagnola dei Produttori di Piastrelle e Pavimenti in Ceramica (ASCER), grazie al finanziamento stanziato dalla Generalitat Valenciana, lancia la campagna "L'ingrediente segreto" con l'obiettivo di rendere visibili e valorizzare gli aspetti e i valori del settore ceramico europeo, come il rispetto per i propri clienti e l'attenzione ai dettagli.

Le aziende del settore ceramico europeo danno molta importanza al rapporto con i propri clienti, trattandoli più come partner che come semplici acquirenti e instaurando relazioni a lungo termine. Questo impegno volto a soddisfare le esigenze del cliente si traduce in assistenza personalizzata, supporto tecnico specializzato, consulenza durante la fase di progettazione e selezione dei prodotti, e nei servizi post-vendita. Inoltre, le aziende del settore investono in modo significativo in strumenti promozionali, come espositori e campioni, per migliorare la visibilità dei prodotti stessi presso i punti vendita dei propri clienti aiutandoli nella vendita finale.

D'altra parte, è pratica comune e diffusa tra le aziende ceramiche europee organizzare corsi di formazione per la rete commerciale dei clienti distributori, offrendo formazione su prodotti e novità, tecniche di vendita, trend di mercato e utilizzo di strumenti di supporto, con l'obiettivo che i distributori possano consigliare nel modo più appropriato i propri clienti e garantire la soddisfazione del prodotto finale. Molto diffuso è anche il profilo di un tecnico commerciale che fornisce consulenza e supporto a clienti come imprese edili o studi di architettura per garantire che il prodotto venga utilizzato correttamente secondo le specifiche del progetto.

Scopri cliccando su questo link il rispetto per i dettagli

Oltre al rispetto per i clienti e alla cura dei dettagli, attraverso questa nuova campagna, il settore si prefigge come obiettivo risaltare e mettere in luce tutti i valori, gli aspetti e le qualità che rendono unica la ceramica europea: il rispetto per l'ambiente, l'impegno per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, il rispetto per la tradizione e per il patrimonio culturale, il radicamento nel territorio, facendo sempre appello alla sfera emotiva, a quel sentiment legato alle origini, a un modus operandi e di creare allineato ai principi che governano la società europea.

La campagna si compone di un video principale in formato audiovisivo con contenuti emozionali e racconta come la ceramica europea sia presente in tutti i momenti della nostra vita, accompagnando le persone dalla prospettiva dell’Ingrediente Segreto, dove vengono messe in risalto la nostra tradizione, i costumi e la storia, l'impegno sociale e ambientale e il rispetto per le persone. Ed è sempre la ceramica europea a fare da protagonista, sottolineando ciò che rende questa ceramica un materiale unico nel suo genere: il rispetto.

Scopri cliccando su questo link il video della campagna "Il rispetto: l’ingrediente segreto della ceramica europea"

Oltre al video principale, sono state sviluppate anche delle video pillole per mostrare "cosa c'è dietro" la ceramica europea raccontata dagli operatori del settore, specialisti che ci forniscono maggiori dettagli su ogni specifica area della produzione ceramica europea, aprendoci le porte alla loro esperienza ed expertise, ed illustrandoci come ciascuno di loro fornisce l'"ingrediente segreto": rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, rispetto per le idee, rispetto per il cliente.

Scopri cliccando su questo link il rispetto per l’ambiente

Scopri cliccando su questo link il rispetto per le persone

Scopri cliccando su questo link il rispetto per le idee

Tutti i video della campagna disponibili in diverse lingue sono accessibili dalla landing page: thesecretingredient.info, che raccoglie tutti i contenuti e i materiali della campagna.

La campagna sarà lanciata in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna attraverso piattaforme digitali e con risonanza sui media tradizionali. Inoltre, al fine di avere un impatto sulle diverse tipologie di audience a cui è rivolto, quali il settore della distribuzione, il settore dell'edilizia e della decorazione e il consumatore finale, saranno sviluppate ulteriori strategie complementari di marketing e public relations.