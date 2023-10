Comincia la stagione ideale per una remise en form in uno dei poli termali più conosciuti della Toscana

Chianciano, Ottobre 2023 - Dopo la grande vitalità sprigionata durante la stagione estiva, il nostro corpo e la nostra mente hanno bisogno di rallentare e ritrovare ritmi naturali e calmi.

Il benessere rigenerante è pronto quindi a tingersi dei colori autunnali alle Piscine Termali Theia e alle Terme Sensoriali, due dei poli termali più conosciuti della Toscana, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO. Le Terme di Chianciano sono pronte ad accogliere coppie, famiglie e bambini nelle acque preziose della sorgente Sillene delle Piscine Theia e a far vivere esperienze olistiche, alla scoperta di nuove emozioni grazie ai percorsi basati sulla naturopatia delle Terme Sensoriali.



Dalle Terme Sensoriali, dove ogni spazio è ricerca e ascolto delle proprie emozioni come nella Piramide Energetica, nella Stanza del Silenzio interiore e in quella della Cromoterapia, fino alle Piscine Termali Theia, dove si trascorrono momenti di relax insieme alle persone più care: ogni luogo è un invito a dedicare del tempo a sè stessi e al proprio benessere, circondati dalla brezza autunnale.

Ma c’è di più. Il relax può e deve accompagnarsi alla condivisione: le Piscine Termali Theia propongono infatti Halloween alle terme tra Valdichiana e Val d’Orcia, con una serata speciale dedicata a un benessere da brivido.

Ingresso a partire dalle 19.30 con cena al bistrot e, a seguire, un ricco programma di intrattenimento con Dj Set, a riscaldare l’atmosfera per un Halloween da urlo!

Il divertimento e il benessere vi aspettano quindi alle Terme di Chianciano, con promo ed eventi validi fino a Gennaio 2024.



BLACK FRIDAY

Regalare e regalarsi le emozioni della Toscana delle acque termali. Grazie alle opzioni Black Friday Day Spa I MID WEEK e Friday Day Spa I WEEKEND è possibile godersi momenti di relax sia alle Piscine Termali Theia che alle Terme Sensoriali a prezzi stracciati.

Offerte acquistabili dal 10 al 28 Novembre e usufruibile dal 18 Novembre fino al 31 Gennaio 2024.

Per maggiori informazioni, consultare i rispettivi siti web.



THEIA FULL DAY

Il tempo è una risorsa preziosa e decidere di prendersene per sé non è poi così facile. Fino a gennaio 2024, una super promo: ingresso giornaliero € 29 invece di € 45 dal lunedì al venerdì.



KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Ogni sabato è prevista per tutti gli ospiti più piccoli, dalle 15.30 alle 18.30, animazione gratuita con Fun Magic Party con caccia al tesoro acquatica, gare di nuoto, giochi di equilibrio in acqua, pittura creativa.

Fino al 7 gennaio, inoltre, i bambini da 3 a 12 anni hanno un ingresso omaggio alle Piscine Termali Theia nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Sabato, il costo dell’ingresso è di € 10.00 (animazione compresa nel biglietto).

Cosa chiedere di più?



BAGNI DI NOTTE ALLE PISCINE TERMALI THEIA

Ogni sabato, con l’ingresso Bagni di Notte, sarà possibile scoprire le Piscine Termali Theia fino a mezzanotte, in una veste nuova. Ad animare le serate, giochi di colori, musica live, cibi e vini dei migliori produttori locali da gustare a bordo vasca.



TERME SENSORIALI

Una nuova promo per far scoprire le Terme Sensoriali, vero angolo di paradiso immerso nel Parco Acqua Santa.

Ingresso 3 ore lunedì/venerdì: € 35 Sabato e domenica: € 40

Ingresso 5 ore lunedì/venerdì: € 45 Sabato e domenica: € 50

Ingresso giornaliero Lunedì/domenica € 60

Tariffe festive (dal 28/10 al 5/11 – dal 8/12 al 10/12 e dal 23/12 al 7/1/2024):

Ingresso 3 ore lunedì/domenica € 50

Ingresso 5 ore lunedì/domenica € 65



AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI

Un rifugio anche per gli abitanti della zona. A tutti i cittadini di Chianciano Terme e dei comuni limitrofi è riservato uno sconto del 50% per tutto il resto dell’anno, fino a dicembre.

Per scoprire la lista completa dei comuni inclusi nella promozione, consultare la seguente pagina: https://www.termechianciano.it/terme-di-chianciano-50-di-sconto-per-i-residenti





TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali: attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali. Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé.

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico. I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.