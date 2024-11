Amica Chips, storico brand italiano nel settore degli snack salati, ha intrapreso una nuova avventura digitale collaborando con l'agenzia di marketing WillBe per lanciare un e-commerce all'avanguardia. Questa iniziativa ha rivoluzionato l'esperienza d'acquisto dei consumatori, puntando su accessibilità, inclusività e coinvolgimento delle nuove generazioni, senza perdere di vista l'identità del marchio.



Amica Chips e WillBe: la scommessa dell'e-commerce di patatine

Amica Chips ha deciso di innovare il proprio approccio al mercato collaborando con l'agenzia di marketing WillBe per il lancio di un e-commerce dedicato. Tra il 2022 e il 2023, le due aziende hanno unito le forze per creare una piattaforma online che ha ottenuto immediato successo. Secondo i fondatori di WillBe Mithya Trabacchin e Thomas Marazzato, “abbiamo dimostrato che un e-commerce di patatine può attirare l'attenzione, avvicinando un brand come Amica Chips alla propria community e ai propri clienti finali aprendo un nuovo canale di vendita diretta”. Questa iniziativa ha permesso di coinvolgere la Generazione Z, puntando sull’interazione attraverso campagne di marketing innovative. La sfida era ambiziosa: portare online un prodotto già ampiamente distribuito nella grande distribuzione organizzata. Grazie alla sinergia con WillBe, la realtà fondata da Alfredo Moratti ha sviluppato una strategia di comunicazione mirata a rendere il brand moderno e attraente per i nuovi clienti, soprattutto quelli abituati agli acquisti online. L'e-commerce, attivo dal 2023, offre la possibilità di acquistare prodotti da qualsiasi luogo e dispositivo, con un'interfaccia utente intuitiva e accattivante che riflette la natura frizzante del prodotto.



Inclusività e innovazione: il futuro digitale di Amica Chips con WillBe

La collaborazione ha portato alla creazione di un sito web accessibile e inclusivo, pensato per utenti con diverse esigenze, compresi coloro che soffrono di daltonismo, dislessia e altri disturbi visivo-cognitivi. Come affermano i titolari di WillBe, “l'inclusività del sito era un aspetto fondamentale per avvicinare il brand alla propria community, senza dimenticare nessuno”. Il restyling ha coinvolto anche i social media, canali essenziali per comunicare con un pubblico giovane e digitale, traducendo la croccantezza delle patatine in campagne di marketing che attraggono e coinvolgono gli utenti. Guardando al futuro, Amica Chips punta a mantenere la crescita raggiunta, esplorando nuove frontiere della comunicazione e fondendo realtà fisica e digitale. “Abbiamo già diverse novità pronte e altre che sono in via di sviluppo. Sarà sicuramente un 2025 interessante da molti punti di vista”. Questi successi dimostrano come l'innovazione e l'attenzione alle esigenze dei consumatori possano aprire nuovi orizzonti per un brand storico come Amica Chips.