Bari: lunghe ed inusuali code all'ufficio anagrafe di largo Fraccacreta

L'ufficio anagrafe del Comune di Bari, in largo Fraccacreta, va in tilt a causa di una lunghissima coda che dall'interno arriva fino all'esterno dell'edificio, sul lungomare Vittorio Veneto.

L'immagine riportata nella foto è stata scattata alle 15:30 di giovedì 8 febbraio, al momento della riapertura pomeridiana dell'ufficio aperto al pubblico il martedì e il giovedì.

Il numeroso affluire di baresi che all'ufficio anagrafe ha fatto "saltare completamente il banco", creando confusione, calca e disagi.

Ma perché così tante persone si starebbero recando all'anagrafe. Per effettuare il cambio di residenza, primo passo necessario per fare richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza.