Martedì, come sempre in tarda serata, il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini ha comunicato la la lista dei 26 convocati dell'Italia per Euro 2020, che prenderà il via il prossimo 11 giugno con il match inaugurale che vedrà di fronte (all'Olimpico alle ore 21) proprio gli azzurri opposti alla Turchia.

Gli ultimi ballottaggi vedono l'ingresso in attacco di Raspadori (Sassuolo, proveniente dall'Under 21) preferito a Politano (Napoli), l'esclusione a centrocampo di Pessina (Atalanta) e quella di Mancini (Roma) in difesa che lascia il posto all'atalantino Toloi.





Questa la lista definitiva (con i numeri di maglia) dei 26 azzurri convocati per Euro 2020:

Portieri

21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori

15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti

18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti

9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).



