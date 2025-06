Ventisei migranti, arrivati nell’isola di Filicudi la notte scorsa, sono stati prelevati da due motovedette della Capitaneria di porto per essere trasferiti a Milazzo; successivamente su input della Prefettura, il Comune ha predisposto un servizio d’accoglienza al molo Marullo col coinvolgimento dell’Autorità portuale, della Croce Rossa, della Protezione civile e del personale tecnico-operativo e dei servizi sociali di Palazzo dell’Aquila.

In poco tempo sono stati allestiti dei gazebo per consentire una prima sistemazione del gruppo, del quale facevano parte anche alcuni minori e una donna in gravidanza. Tutti comunque presentavano buone condizioni di salute e, dopo essere stati rifocillati, sono stati visitati dal medico giunto al porto; quindi con un bus sono stati trasferiti al centro “Hotspot per stranieri” di Messina.

Prima le forze dell’ordine presenti (Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri) insieme alla Capitaneria di porto hanno cercato di raccogliere delle sommarie informazioni apprendendo che erano iraniani, salpati da Tunisi, giungendo alle Eolie a bordo di un gommone che li avrebbe lasciati in nottata sul molo di Filicudi, versione ovviamente che sarà oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti, poiché l’Arcipelago non è una rotta solitamente utilizzata per l’arrivo dei migranti.