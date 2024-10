Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, ha siglato un importante protocollo d'intesa con il Comune di Catania e Rete Ferroviaria Italiana. L'accordo mira a potenziare le infrastrutture e a rigenerare le aree urbane dismesse, promuovendo lo sviluppo sostenibile e migliorando l'efficienza dei trasporti nella città.



Umberto Lebruto: firmato l'accordo per la rigenerazione di Catania

Il protocollo firmato anche da Umberto Lebruto ha come obiettivo il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree dismesse o in via di dismissione nel territorio etneo. L'accordo prevede l'istituzione di una cabina di regia e di un tavolo tecnico per definire strategie e interventi mirati. Le parti coinvolte lavoreranno insieme per promuovere l'efficientamento dei trasporti ferroviari e stradali, migliorare l'integrazione modale e ricucire gli spazi urbani. Le parti coinvolte puntano a rendere nuovamente attrattive le aree ex industriali, come gli ex scali merci e le ex officine ferroviarie, attraverso l'inserimento di nuovi servizi sia pubblici che privati.



L'impegno di Umberto Lebruto per lo sviluppo infrastrutturale

Durante la cerimonia di firma, il Gruppo FS ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le amministrazioni locali per realizzare opere infrastrutturali integrate. "La firma del protocollo d'intesa con il Comune di Catania è un chiaro esempio di come il Gruppo intende progettare e realizzare opere infrastrutturali integrate che siano prima di tutto condivise con i territori e che producano valore e benefici alle comunità interessate". "Quest'intesa è l'inizio di un percorso che ha l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi di mobilità connessi e intermodali e riqualificare spazi urbani a oggi non utilizzati rendendoli attrattivi e centri di servizi e utili funzioni". L'accordo rappresenta un passo significativo verso la trasformazione di Catania, con particolare attenzione al miglioramento del sistema dei trasporti e alla riqualificazione di aree strategiche. Grazie all'impegno di Umberto Lebruto e delle società del Gruppo FS, la città potrà beneficiare di corridoi di mobilità su ferro, sia a livello regionale che internazionale, connettendo la Sicilia al continente europeo. Questo intervento assume ulteriore importanza in vista del futuro Ponte sullo Stretto, che renderà ancora più cruciale l'efficienza delle infrastrutture siciliane.