Umberto Galimberti arriva in Toscana per due appuntamenti che si preannunciano illuminanti. Mercoledì 14 maggio al Teatro Sala Garibaldi di Carrara (MS) affronterà il tema “L’io e il noi. Il primato della relazione”, mentre giovedì 15 maggio al Cinema Moderno di Lucca ci condurrà “Alla ricerca della felicità”. Organizzati da Patagonia Pictures, entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Biglietti disponibili su Ticketone.

A Carrara il tema dell’amore e della relazione, criticando la mancanza di gratuità e la concezione distorta della libertà nella società contemporanea. Analizzando la dialettica tra l’individuo e il noi, l’illustre psicoanalista ribadirà l’importanza di riconoscere che l’essere umano non vive isolato dalla collettività, ma si forma e si arricchisce attraverso il rapporto con l’altro. L’esistenza dell’io, infatti, è inscindibile dalla presenza dell’altro, un principio che trova riflesso in ogni sfera della vita, dalla filosofia alla poesia, dalla religione all’amore.

«Che biografie si costruiscono, che amori si consolidano? Oggi non è importante rendere facili i divorzi ma rendere difficilissimi i matrimoni. Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte, è scoprire il segreto dell’altro, essendone curioso, nella sua continua cangianza».

A Lucca, invece, Umberto Galimbarti risponderà alla domanda: la felicità è davvero possibile? Il saggista monzese ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dell’evoluzione storica della “eudaimonia”, analizzando come questo concetto sia cambiato nel tempo e quali fattori influenzano la nostra percezione del benessere.

Un percorso che inizia dal mondo greco di Aristotele per giungere fino all’età moderna, dove il mercato lega la felicità al possesso materiale, accrescendo il nichilismo attraverso la moda e la pubblicità; mentre la tecnica, quale espressione suprema della razionalità e con la sua logica dell’efficienza e della produttività, riduce lo spazio per l’irrazionalità umana e delle emozioni. Da tutto ciò scaturisce un aumento della depressione sociale. L’uomo moderno, alla ricerca incessante di successo e riconoscimento, si trova sempre più lontano da una felicità autentica. Oggi, dunque, si può raggiungere?

