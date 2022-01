57.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ieri sono stati 104.065. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 478.314 nelle ultime 24 ore rispetto a 818.169 precedenti.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati varia dal 12,71% di ieri al 12,06% odierno. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 10.983.116.

Rapporto ricoverati con sintomi/nuovi casi: 3.016/5.417 in Lombardia, 1.503/4.877 in Veneto, 1.391/5.062 in Campania, 2.701/8.983 in Emilia Romagna, 2.145/6.615 nel Lazio, 2.111/6.241 nel Piemonte, 1.496/3.328 in Sicilia, 1.365/4.109 in Toscana...

Il numero totale degli attualmente positivi è di 2.592.606 (ieri erano 2.643.817). Tra i positivi, 1.584 i ricoverati in terapia intensiva, ieri erano 1.593 con ulteriori 112 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 19.913 sono i ricoverati con sintomi (ieri 19.617), mentre sono 2.571.109 le persone in isolamento domiciliare (ieri 2.622.607).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 8.244.012.

Oggi sono 235 i decessi, con il totale che sale a 146.498.





VACCINATI

Al 31 gennaio sono 127.860.656 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 100,5% delle 127.161.872 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 10 tra regioni e P/A.

48.983.964 , il 90,69% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione.

, il 90,69% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione. 47.332.846 , l'87,64% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

, l'87,64% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. 969.892 , l'1,80% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi.

, l'1,80% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. 49.953.856 , il 92,49% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi.

, il 92,49% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi. 33.148.664, l'83,84% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.



Somministrazione platea 5-11 anni