Dal 7 al 10 luglio la foggiana Trawellit srl sarà a Bisceglie (BT) per presentare la sua idea di digitalizzazione dei beni culturali al DigithON, la più grande maratona digitale d’Italia.

La startup innovativa foggiana è stata selezionata tra oltre 1.600 candidature arrivate da tutta Italia e presenterà il suo progetto direttamente ad una platea di grandi investitori nazionali e internazionali, multinazionali e banche.

I tre giovani di Trawellit, composta dalla dott.ssa Bianca Iafelice, il dott. Paolo delli Carri e Enza delli Carri, avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di investitori e rispondere alle domande degli analisti per vincere il trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

La competizione potrà essere seguita anche in diretta streaming e sarà arricchita da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su Metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità.

Il vincitore di DigithON 2022 verrà annunciato il 10 luglio e sarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line.

Per supportare e far vincere la startup Trawellit si può partecipare online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2022 e #Dalcaosnasceilfuturo.

La startup innovativa Trawellit non è nuova alle competizioni tra startup, infatti risulta già vincitrice del finanziamento PIN – Pugliesi Innovativi della Regione Puglia e del bando “Bravo Innovation Hub: + Turismo +Cultura” di Invitalia e MISE.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Meta, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, B4i – Bocconi For Innovation, Distretto Produttivo dell'Informatica, RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento

Grandi ospiti sono attesi alla competizione come: il ministro della Salute Roberto Speranza, l'infettivologo Matteo Bassetti e la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti.