L'estate 2023 è la stagione perfetta per ballare. E chi ha voglia di ballare italiano trova il sound di una realtà che ha alle spalle una storia decisamente importante, ovvero Media Records e in particolare la sua house label UMM. In questo nuovo capitolo della dance Made in Brescia GFB / Gianfranco Bortolotti (nella foto sulla dx) è supportato da Gianluca Motta (sulla sx). Stanno già arrivando ottimi risultati. "Strange World", uscita poco più di un mese, firmata dallo stesso Motta con Cristian Marchi e Visnadi ha superato i 50.000 ascolti su Spotify, non male per una label rinata pochi mesi fa.



Ecco il brano su Spotify:

https://open.spotify.com/track/6yN025L4E2TeQ8DGp9k9jV?si=a7e99d710ce849cb



Tra le nuove uscite firmate UMM a luglio '23, la prima delle label dell'universo Media Records a cui GFB (Gianfranco Bortolotti) sta dando nuova vita, ecco "Someone that Wants U" di Alex Satry e Little Nancy. Come spesso capita in questo periodo in ogni genere musicale (dalla trap al pop passando in questo caso per la house), il brano cita un capolavoro del passato. In questo caso è "People Hold On" dei Cold Cut, in cui spiccava la bellissima voce di Lisa Stansfield.



Ecco il brano su Spotify:

https://open.spotify.com/track/25lc3649lEmd7Y9Vu3Xt6Y?si=71d1c7ebd6414736



Ecco poi Dvit Bousa con Deejay P4T, che propongono "Sounds from Maya", in due parti... in questo caso la citazione, che in ambito artistico è sempre benvenuta, perché è un omaggio non confina mai con la scopiazzatura, è meno diretta... e riguarda una altro brano immortale, più ritmico, ovvero "French Kiss" di Lil' Louis. L'atmosfera 'hot', irresistibile è però assolutamente la stessa. Ascoltando pezzi così, così pieni di stop e ripartenze, non muoversi a tempo è impossibile.



Ecco il brano su Spotify:

https://open.spotify.com/album/5TOFqw5FFkLIMqLm1bUYLq?si=oIjBWM1tQ9uP3_1JVWamGA



Chiudiamo con un altro brano appena uscito su UMM, ovvero Luca Speed e Gianluca Motta - "Party Time". In questo caso c'è un hook, un gancio vocale che abbiamo sentito mille volte, "tonight it's party time, it's party time tonight... it's night and day". Quello proposto da Motta e Speed è però un pezzo tutto nuovo, decisamente spinto, bello veloce, perfetto per la main room dei club e per il main stage dei festival dell'estate '23. Trasporta un classico della house "The Weekend" Class Action in una nuova dimensione, ritmica e sonora.

Ecco il brano su Spotify: https://open.spotify.com/track/2GgPeYOH3vRsu8uPk88Ref?si=0833c85ff8d548e4



UMM su Instagram

https://www.instagram.com/umm_mediarecords/