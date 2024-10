Tra i brani pubblicati recentemente da UMM, label italiana che continua a crescere nella scena internazionale grazie al lavoro di Gianfranco Bortolotti con il supporto di Gianluca Motta ne spiccano diversi per risultati e potenza creativa.



Tra i tanti, ecco "Let's Go Crazy" di Ecco, che punta dritto al futuro della house music, e quindi al passato del ritmo... è davvero un brano coinvolgente. Ecco poi Gaty Lopez e Geo From Hell, dj attivi in tutto il mondo che si sono uniti per creare un 'treno' a metà tra club e sperimentazione, ovvero "The Beat": anche in questo caso l'energia è davvero incontenibile.



I BPM scendono ma non certo l'energia per "Noah", nuovo singolo di Alex Satry, che tra l'altro ha appena pubblicato anche un remix davvero riuscito, ovvero l' "Alex Satry Balearic Mix" della versione di "Slave to the Rhythm" creata da ReLight Orchestra e Gianluca Motta con l'intensa voce di Ramona. Questa volta la label è Hearbeat, che propone sonorità diverse rispetto ad UMM, ma non meno internazionali. Il nuovo remix un viaggio intenso e particolare nel ritmo, disponibile per tutti anche su Spotify e su tutti i portali per dj.



Nel 1991, lanciando la label Heartbeat, collaborando con sette DJ tra cui Ralf e Claudio Coccoluto, Gianfranco Bortolotti trasformò Media Records nella casa discografica dei DJ, mettendo al centro della produzione questa figura, allora emergente e oggi diventata, anche grazie a Bortolotti, centrale per l'industria musicale



Nel remix di "Slave to the Rhytym" e in tutte le sue produzioni, si sente forte l'approccio molto personale di Alex Satry. "La continua ricerca musicale deve essere presente sempre, come un motore", spiega l'artista. "Un DJ producer non deve mai dare per scontato un periodo o un proprio brano adagiandosi su di esso. Deve saper attentamente osservare l'inizio e la fine di ogni epoca musicale".



ReLight Orchestra, Gianluca Motta, Ramona - "Slave To The Rhythm" (Alex Satry Balearic Mix) - Heartbeat

Su Spotify: https://spoti.fi/4frpVef