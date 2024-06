Nella serata di ieri, a causa di un impatto gravissimo, è deceduto un uomo di 77 anni investito da una moto Bmw in via del Marinaio nella riviera di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina. Le condizioni sono sembrate critiche.

Trasportato al “Fogliani” è morto dopo circa un’ora mentre si trovava al pronto soccorso. Ai medici e alle forze dell’ordine presenti non è rimasto altro che avviare la ricerca dei familiari per informarli della tragedia.

Illeso il conducente della moto, un 60enne originario di Roma ma residente a Milazzo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare cause e dinamiche.