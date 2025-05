NEXTCHEM rafforza la propria capacità finanziaria per supportare gli investimenti in innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo. Il Managing Director Fabio Fritelli: “Siamo orgogliosi di continuare a offrire tecnologie all'avanguardia che guideranno il futuro dell'industria verde”.



Fabio Fritelli: NEXTCHEM si rafforza per affrontare le sfide della transizione energetica

NEXTCHEM ha sottoscritto a inizio 2025 un finanziamento da 125 milioni di euro, garantito da SACE, per sostenere gli investimenti volti ad ampliare il portafoglio di tecnologie, incluse le operazioni di M&A. Questo consentirà alla controllata di MAIRE, dedicata alle soluzioni tecnologiche per la transizione energetica, di accelerare l’adozione di soluzioni all’avanguardia all’interno della business unit Sustainable Tecnology Solutions.

“Con questo finanziamento, NEXTCHEM si rafforza ulteriormente per affrontare le sfide della transizione energetica e della sostenibilità”, ha rimarcato il Managing Director Fabio Fritelli. Il prestito sarà infatti utilizzato principalmente per supportare investimenti strategici in innovazione tecnologica, digitalizzazione e transizione ecologica, così come progetti di ricerca e sviluppo e operazioni di M&A.



Fabio Fritelli: le nostre tecnologie guideranno il futuro dell’industria verde

Il finanziamento è stato reso possibile dalla Garanzia Archimede di SACE, lo strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 a supporto dei nuovi investimenti delle imprese italiane, che ha garantito per il 70% dell’importo. L’erogazione sarà a carico di un pool di primari istituti finanziari italiani che comprende Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking). Nell’operazione, Intesa San Paolo agirà come SACE Agent, Global Coordinator, Sustainability Coordinator e Facility Agent.

Il finanziamento avrà una durata di sette anni, dei quali due saranno di preammortamento. Avrà un tasso di interesse variabile basato sull’Euribor a tre mesi più un margine dell’1,6%, a cui va aggiunto il costo della garanzia concessa da SACE. Potrà, infine, essere rimborsato per intero, o in parte, in qualsiasi momento senza penali. “Il supporto di Garanzia Archimede ci permette di accelerare i nostri investimenti in innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo, consolidando la nostra leadership nel settore delle soluzioni sostenibili – ha commentato Fabio Fritelli – Siamo orgogliosi di continuare a offrire tecnologie all'avanguardia che guideranno il futuro dell'industria verde”.