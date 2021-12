Nell'ultimo turno della Premier League ben sei partite non si sono potute disputare a causa dei focolai di contagio che hanno interessato alcune squadre: 42 i giocatori risultati positivi al Covid, il numero più alto dall'inizio della pandemia, mentre alcuni club come Liverpool e Chelsea hanno dovuto scendere in campo con formazioni molto rimaneggiate.

Per questo motivo, le venti squadre della Premier si sono riunite oggi per decidere se fermare o meno il campionato e hanno deciso di continuare comunque... come se niente fosse. Unica condizione perché una partita non venga rimandata è che una squadra possa presentare almeno 13 giocatori più un portiere.

Ci sono inoltre colloqui in corso per capire se esista la possibilità di disputare partite uniche (senza il ritorno) per la FA Cup e per le semifinali della Carabao Cup.

Le sette squadre di Premier League ancora presenti nella Carabao Cup si affronteranno il 21 e il 22 dicembre e giocheranno tre partite di Premier League dal 26 dicembre al 2 gennaio.