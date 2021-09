18 Settembre 2021 - Chiara Taigi ha cantato nel Teatro La Rondinella, con i commenti biblici e personali di Fr. Alberto Maggi e Fr. Ricardo Perez Marquez ed ha presentato Luisa Maricioni.

Il concerto programmato all'aperto presso il Centro Studi Biblici, viste le condizioni meteo, si è svolto con lo stesso programma, portando nuovamente la Lirica al Teatro La Rondinella, innegabilmente con grandi emozioni e coinvolgimento del pubblico che torna ad assistere al canto dal vivo.

Un programma sacro e spiriturale in occasione della Festa della Beata Vergine dell'Addolorata, con momenti estremi dall'intimo racconto di San Francesco d'Assisi alla gioia del Halleluja di Handel, generando l'impressione che il pubblico respirasse insieme all'interprete.

Tale intensità si è conclusa con la richiesta insistente di un bis e, Chiara Taigi, ha scelto come omaggio all'opera, la musica, la cultura e la bellezza di chiudere il concerto con "Casta Diva" tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini, una romanza che non richiede presentazione e che porta con se tutta la solennità e l'intensità del canto, premiato da prolungati applausi da parte del pubblico.

Il concerto si è svolto nel Teatro La Rondinella che è un piccolo capolavoro di architettura del '700 di Luigi Daretti e dell'ingegnere Virgilio Tombolini, lo stesso direttore tecnico del Teatro la Fenice di Venezia.

Molte persone presenti hanno commentato il concerto ed è risultato un punto in comune di aver vissuto una esperienza molto particolare riguardo al senso di comunità e spiritualità.

Per tale motivo si ringrazia l'operosità, la passione e impegno culturale del Centro di Studi Biblici "G. Vannucci" di Montefano, in particolare Fr. Alberto Maggi, Fr. Ricardo Perez Marquez e tutti i collaboratori, un risultato derivato dalla cura dei dettagli e l'impegno quotidiano per rendere speciale ogni giorno della celebrazione. Un ringraziamento per la presenza di Don Gennaro Fusco.

Si ringrazia la Comunità ed il Comune di Montefano con una particolare menzione del Sindaco Angela Barbieri per il personale coinvolgimento e impegno alla ripresa della cultura, il Comitato festeggiamenti B.V. Addolorata, Associazione culturale PiorAcoustic in particolare nella persona di Danilo Vecchi come Presidente e coordinatore eventi musicali, che ha seguito tutte le fasi del concerto con passione e assistenza professionale a 360 gradi.

Si ringrazia inoltre Fabio e Franco Alfonsi di A.M. Service di Macerata, service storico della stagione Lirica "Arena Sferisterio di Macerata" ed il collaboratore Valeriano Stortini.

RIFERIMENTI E LINK