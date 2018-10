I Metanoia con il singolo Colombo

In radio il brano del giovane gruppo pop rock italiano.

Colombo. Ha ll nome del più famoso degli esploratori il singolo in versione radio edit dei Metanoia e non poteva che avere come tema centrale il viaggio.

Un Viaggio come momento che segue una partenza che porta ad una destinazione, ad un mutamento e ad una evoluzione, ma anche come un passaggio interiore attraverso se stessi. In ogni caso ad una crescita.

Un brano carico di freschezza che racchiude la filosofia del quello che si è fatto, di quello che si farà e di quello che sarà, insomma vivere davvero.

“non importa dove vai, l’importante è andare; per un altro mare, per un altro cielo, vivere davvero…”

Con le sue incursioni di testiere abbraccia la scena indie-pop ma tiene i piedi saldi in un indie-rock, con venature British, dal carattere internazionale.

Struttura efficace, così che tutti possano ricordarla, ritmo che fa venir voglia di cantare, una geniale energia e una chiara maturità compositiva.

Lampante esempio di quando si crede in qualcosa avendo la certezza che facendo musica si riesce a vedere la bellezza del mondo.

I Metanoia sono un gruppo Pop Rock nato e formatosi nel 2014 in Abruzzo.

Dopo l'uscita del loro primo EP, nel 2015, dal titolo “Metanoia”, una serie di brani cantati in italiano con influenze di carattere rock internazionale, pubblicano nel 2016 il singolo

"I Postumi del Rock", brano strumentale della band con venature post rock e psichedeliche.

Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 la band cambia volto. Viene pubblicato il secondo singolo dal titolo "Aiuto" ed escono di scena lo storico chitarrista e bassista per far spazio a due nuovi componenti: il chitarrista Giuseppe Genua ed il bassista Riccardo Pizzuti.

I Metanoia iniziano così un nuovo percorso che li porterà ad un cambio di genere, dirigendo le loro sonorità verso il Pop Rock internazionale cantato in italiano. In dirittura d’arrivo il loro primo album che ha già un titolo, ”L'Equilibrio dei Numeri Primi”, per Artis Records Edizioni Cramps Music.

I Metanoia sono:

Voce: Enrico Romagnoli

Basso e cori: Riccardo Pizzuti

Chitarra, cori e tastiere: Giuseppe Genua

Batteria: Federico Capuani

