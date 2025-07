Silvia Selvaggia debutta discograficamente con il nuovo singolo “Fuori posto” (etichetta Up Music Studio). Il brano è caratterizzato da una modalità di ipersensibili, un’immagine di sé instabile con estremi cambiamenti dell'umore e impulsività, vissuta con forti emozioni e spesso sensi di vuoto.

Biografia

Silvia Lacopo nasce il 26 giugno 1995 a Vibo Valentia e vive a Roma. Il suo nome d'arte è Silvia Selvaggia perché la madre iniziò a chiamarla così per via dei guai che combinava. All'età di 6/7anni frequenta un corso un corso di danza (funky) per due anni, fino a scoprire la passione per la recitazione, inventando scenari a casa e recitando per la famiglia ma senza fare nessun corso. All'età di 22 anni si diverte nel fare sfilate PIN up anni 50, mentre nel 2019 finisce nella scuola vicino casa alla Sci.pa.sa.gi grazie al suo amico batterista, che la spinge nel fare una prova sia di canto che di chitarra. Da lì inizia il percorso da musicista, partecipando a programmi televisivi come “un palco per tutti” e il “video box” su Rai 2, entrando anche in collaborazione, come personaggio la "cugina di silvia", nel programma “happytvweb” condotto da Massimiliano Max Scuderi. Decide poi di andare alla ricerca di un gruppo rock/metal e, dopo tante ricerche deludenti, finalmente trova la sua posizione nella band alternative rock “Level Underground”, tutt'ora in giro per i locali.



