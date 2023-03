Alla 54esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, gli “Oscar della Bellezza” hanno premiato i 13 migliori prodotti beauty 2023 su 690 candidati. La cerimonia di premiazione dei Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023 si è tenuta durante la serata di gala per celebrare l’eccellenza, l’innovazione e la creatività del comparto.

A vincere nella categoria Green & Organic è stato il Ground & Glow Skin Ritual Set dell’irlandese Nunaia. Dagli ingredienti naturali del siero e del balsamo detergente fino al packaging in micelio, il set è completamente biologico.

Il premio è stato ritirato da Nicola Connolly fondatrice della startup Nunaia. Dopo 10 anni di ricerca sul wellness in giro per il mondo, Nicola è riuscita a unire moderna biologia e tradizione, filosofia e rigore ecologista in una linea che ha ottenuto il massimo punteggio dagli organismi di controllo europei di certificazione biologica.

Nunaia ha partecipato con altre sette aziende beauty di nicchia, green e sostenibili all’Ireland Pavilion organizzato da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’innovazione e lo sviluppo.

Uno dei punti di forza della cosmesi irlandese è l’originalità delle formulazioni irripetibili altrove. Tra coste e paesaggi mozzafiato nella natura incontaminata, l’Irlanda produce cosmetici di nicchia fortemente legati al territorio. Gli ingredienti naturali e purissimi, come alghe, torba, sale marino, vengono trattati impiegando le più avanzate tecnologie dando origine a prodotti green e innovativi al contempo.

L’Irlanda, infatti, è leader mondiale nella ricerca e sviluppo nel settore salute e dermo-cosmesi.