Comtel, azienda leader in Italia nell’integrazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, punta sull’innovazione lanciando ComNext, un ambizioso programma di open innovation rivolto alle startup del settore ICT.



ComNext, il programma di open innovation promosso da Comtel

L’iniziativa promossa da Comtel è nata con l’obiettivo di selezionare e supportare progetti innovativi in ambito cybersecurity e Intelligenza Artificiale, due pilastri sempre più strategici per costruire un futuro digitale sicuro e interconnesso. ComNext si è proposta di individuare le otto migliori startup italiane o internazionali capaci di sviluppare soluzioni avanzate per la protezione delle infrastrutture digitali e per l’ottimizzazione dei processi tramite l’automazione e l’analisi dati. Le realtà selezionate hanno potuto usufruire di sessioni di mentorship personalizzate, pensate per accompagnare ogni startup verso il raggiungimento dei propri obiettivi di crescita, oltre all’accesso a una rete di professionisti e investitori strategici, con possibilità di ricevere un investimento diretto da parte di Comtel. Le startup, dopo aver sviluppato e testato i prodotti grazie al supporto di un team di esperti, hanno potuto incontrare big player del settore, interessati a scoprire e, potenzialmente, investire nei progetti più promettenti. L’obiettivo principale è portare sul mercato soluzioni tecnologiche, creando valore nei settori Banking & Finance, Pubblica Amministrazione, Hospitality e Mercato Privato.



Comtel: oltre 30 anni di eccellenza nell’integrazione ICT

Fondata nel 1992 con il nome di Intelrom, Comtel vanta oltre 30 anni di esperienza nell’integrazione di sistemi informatici e di telecomunicazione. L’azienda si distingue per la capacità di offrire soluzioni tecnologiche personalizzate, supportando imprese di ogni settore nel percorso di trasformazione digitale e aiutandole a emergere in un mercato globale sempre più competitivo e interconnesso. Guidata dalla missione di “offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale”, propone un approccio one-stop shop capace di soddisfare le esigenze di multi-connessione delle aziende. La solida governance, composta da manager di alto profilo, permette all’azienda di affrontare con successo le evoluzioni del contesto tecnologico e di collaborare con i principali player globali del mercato ICT. L’impegno verso l’eccellenza è attestato dalle Certificazioni ISO ottenute negli anni, che garantiscono qualità, sicurezza e sostenibilità, agevolando l’accesso a bandi e opportunità esclusive. La Politica Integrata di Comtel, orientata alla competitività, competenza, consapevolezza e responsabilità etico-sociale, si traduce in un’attenzione concreta a tematiche fondamentali come la salvaguardia ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione della corruzione e la protezione dei dati.