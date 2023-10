Dal 6 ottobre al Barlume di Marina di Carrara (MS) torna Lumen. E' un modo davvero coinvolgente di vivere il venerdì, la serata che chiude la settimana di lavoro e finalmente dà il via al weekend.



Partiamo dagli orari di Lumen, decisamente originali e perfetti per scrollarsi di dosso lo stress della settimana. Lumen si vive dall'ora aperitivo alla notte. Il divertimento inizia alle 19:30 e continua fino alle 2, non un minuto di più. Perché durante questi party non è certo necessario aspettare le ore piccole per iniziare a divertirsi con gli amici. Con la compagnia giusta, con l'atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio, sorrisi e relax arrivano prima. Ad esempio, durante l'aperitivo servito al tavolo (disponibile solo su prenotazione).



Il venerdì sera di Lumen non è solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. E' un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare persone che stanno bene tra loro. Per l'aperitivo, l'ingresso è libero e selezionato, il che facilita il divertimento. "Dillo solo ai tuoi migliori amici", racconta lo staff di Lumen sui social. Perché è un party per molti, certo. Ma non per tutti.



La musica di Lumen rilassa e poi fa scatenare: ogni venerdì in console ci sono artisti di livello assoluto. Al mixer ecco Luca Pedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c'è Max The Voice. Spesso poi sul palco arrivano ospiti in grado di regalare emozioni: sono musicisti, performer e strani personaggi attivi in tutta Italia e non solo. Quella del 6 ottobre per Lumen è l'inaugurazione della stagione autunno inverno 2023, per cui è giusto lasciare un po' di mistero. Quel che è certo è che nel corso delle serate ci sarà di che divertirsi, eccome.

@ Barlume - Marina di Carrara (MS) Viale A. Vespucci 4.

Dalle 19:30 Aperitivo servito (su prenotazione)

Da mezzanotte, club & drink 10€. E' gradita l'eleganza.



Tavoli Aperitivo, Club, Info: 392 1161616