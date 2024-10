Dal 18 al 20 ottobre, sul circuito di Motegi si disputerà il Gran Premio del Giappone, 17.a tappa della stagione 2024 della MotoGP.

Il circuito di Phillip Island, stabile nel calendario del mondiale motociclistico ormai dal 1997, è lungo 4,45 km, ha un rettilineo di 900 metri, 5 curve a destra e 7 a sinistra, con alcune che non richiedono neppure di diminuire la velocità. Altra caratteristica è il vento, forte e imprevedibile, poichè il tracciato si affaccia sull'Oceano Pacifico.

Queste le dichiarazioni dei due piloti che si contendono il titolo mondiale a quattro gare dalla fine.

Francesco Bagnaia:"La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. E dobbiamo guardare anche le condizioni meteo, potrebbero esserci pioggia e vento. Ma sembra che l'asfalto sia buono e migliore dell'anno scorso. Non è obbligatorio ora essere in testa. Perdere o guadagnare punti non è decisivo, l'importante è giocarsela fino a Valencia. Proveremo a fare il massimo, il potenziale per vincere c'è. ...Ho avuto chance di vincere qui in Moto3, in Moto2 è stato un disastro, ma in MotoGP mi sono avvicinato alla vittoria. Vedremo. Di sicuro dobbiamo cercare di non prendere troppi rischi. ... Se la Rossa mi volesse aiutare, avremmo usato il nuovo telaio, ma non è così. E Dall'Igna è stato molto chiaro, perché abbiamo gli stessi pacchetti. ...La grande differenza rispetto all'anno scorso è che Martin ha iniziato meglio questo 2024, è stato più costante di me. Jorge è comunque migliorato, soprattutto nella sua consapevolezza. Poi dal punto di vista mentale non si può capire finché non arrivi all'ultimissima parte, quando la pressione aumenta e devi saperla gestire".

Jorge Martin:"Sarà senza dubbio un weekend impegnativo, non solo perché siamo ufficialmente nella parte finale della stagione ma, anche, perché il meteo qui cambia ogni giorno. Senza dimenticare, inoltre, l'incognita dell'asfalto nuovo. Ad ogni modo dovremo analizzare bene i dati e capire in fretta cosa ci sarà da migliorare sulla moto. ...Siamo su un tracciato bellissimo, forse il più bello in assoluto. Vorrei tanto vincere qui, dato che non mi è mai capitato nel corso della carriera, ma l'obiettivo fondamentale sarà comunque il Mondiale, non la singola tappa. Non me la dovrò vedere solo con Bagnaia, nella lotta ci saranno anche Acosta, Marc Marquez e Bastianini. Ci saranno ordini di scuderia? Io non ci penso proprio. ...Siamo nella parte conclusiva della stagione per cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. La lotta in classifica è stata particolare. In alcuni momenti Pecco è stato più vicino, a volte davanti. Ad ogni modo il mio obiettivo è arrivare all'ultima gara di Valencia con chance di vincere il titolo. Per farlo dovrò portare a casa più punti possibile. Ogni errore a questo punto sarà pesante, se non addirittura disastroso. Io dovrò essere concentrato al massimo in ogni sessione".



Calendario del Gran Premio d'Australia 2024:

Venerdì 18 ottobre

01:45-02:30 Free Practice Nr. 1

06:00-07:00 Practice

Sabato 19 ottobre

01:10-01:40 Free Practice Nr. 2

01:50-02:05 Qualifiche Nr. 1

02:15-02:30 Qualifiche Nr. 2

00:06 Gara Sprint (13 giri)

Domenica 6 ottobre

00:40-00:50 Warm Up

05:00 Gran Premio (27 giri)