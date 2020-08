Prime indicazioni operative per le Amministrative del 4 e 5 ottobre: gli adempimenti riguardano la presentazione delle liste dei candidati a Consigliere comunale e le collegate candidature a Sindaco che, coi relativi allegati, vanno presentate alla segreteria del Comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presentazione che può avvenire solamente durante il normale orario d’ufficio e nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12:00.

Secondo il calendario previsto dal segretario generale dell’ente Andreina Mazzù le candidature dovranno essere presentate negli uffici della Segreteria Generale del Comune di Milazzo, presso l’aula consiliare (secondo piano), nei seguenti giorni:

venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Sabato 5 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Lunedì 7 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

Martedì 8 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

Mercoledì 9 settembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (ultimo giorno).

Il 9 settembre 2020 alle ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle candidature, saranno chiuse le porte d’accesso della stanza su indicata e saranno individuati e registrati tutti i soggetti interessati per la presentazione delle candidature presenti al momento della chiusura delle porte.

Sarà inoltre disposta un’apertura straordinaria per il rilascio dei certificati in occasione della presentazione delle liste elettorali.

È utile ricordare che, vista la fase epidemiologica particolare, è obbligatorio l’uso della mascherina, deve essere rispettato il distanziamento sociale e la pulizia delle mani sarà garantita dalla presenza del dispenser con disinfettante, che sarà utilizzato prima di sottoscrivere.

L’Ufficio Elettorale può essere contattato per consegnare le liste e concordare orari per aperture straordinarie od autentiche presso sedi comunali al fine di favorire le attività di raccolta delle sottoscrizioni. Si è proceduto infine al sorteggio degli scrutatori che saranno impegnati nel Referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre.

Gli scrutatori nominati, per richiedere informazioni e/o ritirare la nomina a scrutatore, possono recarsi presso i locali dell’Ufficio Elettorale del Comune di Milazzo, sito in via Francesco Crispi al civico 27 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18:00.

L’Ufficio Elettorale ricorda altresì agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, che avessero necessità d’ottenere un duplicato della tessera elettorale smarrita o di sostituire quella che risulta completa, di recarsi al Comune da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 per ritirarla. La tessera assieme al documento di riconoscimento sono fondamentali per poter esercitare il diritto al voto.