Organizzare un viaggio non è mai facile. Innanzitutto è importante trovare il mezzo di trasporto più adatto e al tempo stesso sicuro. Viaggiare in aereo presenta numerosi vantaggi: tempo breve per arrivare a destinazione, sicurezza, comfort.

Non bisogna lasciare nulla al caso: documenti, assicurazione, bagagli, medicinali. Inoltre, se si viaggia all'estero è necessario consultare le informazioni sul sito istituzionale della farnesina (Ministero degli esteri). Infatti, potrebbero esserci epidemie, guerre civili nel paese nel quale abbiamo previsto un viaggio.

Se i voli aerei si prenotano in anticipo è possibile fare qualche buon affare. Per risparmiare sui voli aerei, ma anche sui soggiorni è possibile attraverso molti strumenti che il web mette a disposizione, come ad esempio le Agenzie viaggi in 3D di B-Rewards.

Agenzie viaggi in 3D e risparmio su voli e soggiorni: Come funziona?

L’utente che entra in un’agenzia virtuale ha la possibilità di visitare le stanze, e cliccare sugli avatar presenti. Ogni avatar corrisponde ad una sezione dell’agenzia (voli aerei, soggiorni, viaggi, pacchetti vacanze ecc.). Nel sito dell'agenzia è presente una chat internazionale, che indirizza il cliente (nella sua lingua) verso il servizio desiderato.

L'agenzia viaggi in 3D è collegata con oltre 70 (settanta) motori di ricerca, che troveranno l'offerta maggiormente conveniente. Con un semplice click, il viaggiatore risparmierà su ogni servizio prenotato.

Quando si prenotano viaggi e biglietti aerei in agenzia, bisogna tener presente che ci si potrà rivolgere sempre al tour operator o all'agenzia stessa, per qualsiasi informazione o inconveniente. In ogni caso, il viaggiatore presso gli aeroporti troverà tantissimi servizi, oltre al tradizionale punto informazioni. Avrà, infatti la possibilità di noleggiare auto, disporre di una sala relax, può dormire in aeroporto oppure organizzare un meeting di lavoro. B-Rewards ha messo a punto un servizio unico, attraverso le agenzie viaggi in 3D, proprio perché questo sistema consente a chi viaggia di ottenere ottimi servizi al miglio prezzo esistente sul mercato.

Inoltre, gli aeroporti offrono assistenza ai bagagli, vi sono farmacie e sportelli bancari, ufficio oggetti smarriti. Ovviamente, sarà possibile fare shopping e mangiare, avere a disposizione una rete wi-fi gratuita.

Infine, per qualsiasi informazione o disguido con i voli, il viaggiatore può sempre rivolgersi all'agenzia viaggi dove ha prenotato oppure direttamente all'ufficio informazioni presente all'interno dell'aeroporto. Tutti i voli cancellati o in ritardo possono essere rimborsati, se sussistono alcune condizioni (cause di forza maggiore ecc.).