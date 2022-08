Adesso sono quattro le squadre in testa alla classifica di Serie A con 7 punti. A Lazio, Torino e Roma si è aggiunto il Milan che a San Siro ha supera, senza particolari difficoltà, il Bologna per 2-0.

È Leao a sbloccare l'incontro al 21', grazie ad un preciso destro sul primo palo, su assist di De Ketelaere, che ha giocato dal primo minuto. Poco dopo Kalulu potrebbe raddoppiare, ma trova l'uscita di Skorupski a neutralizzare l'occasione da gol.

La rete del definitivo 2-0 arriva al 58' con Leao ancora protagonista, ma questa volta in veste di assist-man che serve una palla in area che Giroud mette in porta con una spettacolare sforbiciata.

Per il Bologna, da registrare solo la conclusione di Sansone, a seguito di una punizione dal limite, che lambisce solo il palo esterno.

💬 Coach Pioli and Kalulu's post-match reactions after #MilanBologna



💬 Le dichiarazioni del Mister e di Kalulu dopo la sfida contro i felsinei#SempreMilan pic.twitter.com/CnNttzw53p — AC Milan (@acmilan) August 27, 2022

Nell'altro match della serata è 2-2 tra Spezia e Sassuolo, con gli emiliani che non hanno saputo sfruttare il vantaggio dell'uomo in più. In classifica, entrambe si portano a 4 punti, mentre il Bologna è quart'ultimo con un solo punto.





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1563653186069696512