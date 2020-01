In una nuova conferenza stampa che si è tenuta questo venerdì, il responsabile dell'Ente per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, ha ribadito la posizione sostenuta ieri in base alla quale non sarebbe stato un missile a far cadere il Boeing ucraino poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran.

"La cosa che ci è chiara - ha affermato Abedzadeh - è che possiamo dire con certezza che questo aereo non è stato colpito da un missile. Come ho detto ieri sera, questo aereo per più di un minuto e mezzo era in fiamme ed era in aria, e la sua posizione mostra che il pilota stava tentando di tornare a terra".

Inoltre, la BBC riporta l'indiscrezione ricevuta da un responsabile iraniano, in base alla quale esisterebbe documentazione in grado di dimostrare che l'aereo della compagnia aerea ucraina avrebbe avuto un problema tecnico prima del decollo e che sarebbero stati i responsabili dell'Ukraine International Airlines a voler comunque utilizzare l'aeromobile sottovalutando il guasto.





🔴🇨🇦⚡️🇮🇷 [ FLASH INFO ] Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que plusieurs sources de renseignement, y compris canadiennes, laissent penser que le Boeing 737 qui s’est écrasé mercredi près de #Téhéran a été "abattu par un missile iranien sol-air". pic.twitter.com/dlR5xKb1yQ — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) January 9, 2020



Di tutt'altro avviso il parere di Stati Uniti e Canada che invece danno per certo che il Boeing sarebbe stato abbattuto addirittura da due missili.

Un nuovo video potrebbe aver catturato il momento dell'esplosione in aria del volo PS752. Un puntino luminoso si muove velocemente su una traiettoria obliqua. Qualche istante dopo un lampo che fa pensare ad un'esplosione.

Il disastro aereo è avvenuto poche ore dopo che l'Iran aveva lanciato numerosi missili su due basi statunitensi in Iraq. Secondo i media statunitensi l'aereo ucraino potrebbe essere stato scambiato per un caccia americano inviato dagli Stati Uniti per rispondere all'attacco e, per tale motivo, abbattuto.



Nel video seguente, il momento dello schianto a terra dell'aereo...