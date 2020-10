Si è insediato a Palazzo dell’Aquila il nuovo Consiglio, ma per conoscere il presidente ed il vice, occorrerà attendere la prossima seduta: non è stato possibile procedere alla votazione, poiché in Aula non erano presenti due Consiglieri eletti; Massimo Bagli e Maria Magliarditi, i quali però in videoconferenza hanno prestato il loro giuramento, leggendo, come tutti gli altri 22, la formula di rito.

È stata la segretaria Andreina Mazzù a dare notizia d’una circolare dell’Assessorato regionale alle Autonomie, rispondendo anche ad una richiesta di chiarimento del Consigliere Lorenzo Italiano sulla impossibilità di procedere alle due votazioni. A presiedere i lavori il Consigliere Mario Sindoni, che in apertura ha letto una nota inviata dall’ex presidente Gianfranco Nastasi, con la quale augura buon lavoro a tutte le forze politiche.

Dopo gli adempimenti di rito, celebrati con grande sobrietà e con tutti i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco, dotati di mascherine di protezione (assente il pubblico sugli spalti, la seduta è stata trasmessa in streaming), sono stati votati i provvedimenti legati alle incompatibilità e alle incandidabilità. Successivamente il Consigliere Franco Russo ha comunicato la sua adesione, già nota, al partito di “Fratelli d’Italia”, nel quale trova già il collega Nino Italiano, congratulatosi per la scelta fatta.

A seguire il giuramento del Sindaco e la presentazione degli Assessori. Poi un breve intervento dello stesso Midili, che ha auspicato la collaborazione, “nel rispetto dei ruoli” di tutti coloro, che siedono in aula consiliare. Il primo cittadino ha poi assunto l’impegno di chiudere la pagina del dissesto e di guardare “alla Milazzo sulla quale puntiamo, che punta sul decoro, sulla pulizia, sulla voglia di crescere”.

Considerazioni condivise dal presidente di seduta Mario Sindoni: «Il cittadino ci ha dato un mandato chiaro – ha detto – e quindi dobbiamo adesso impegnarsi per rilanciare questa città». «Lasciamo una campagna elettorale dai toni accesi. – ha aggiunto il consigliere Foti – Ora dobbiamo lavorare sui principali temi (portualità, rifiuti) e, per quanto ci riguarda l’obiettivo, è costruire un nuovo percorso di centrosinistra in discontinuità rispetto all’Amministrazione uscente».

In chiusura l’intervento di Lorenzo Italiano, che ha assicurato un’opposizione costruttiva nell’interesse di Milazzo: «Saremo stimolo per l’Amministrazione attiva perché tutti assieme si possa determinare ciò che i cittadini attendono dalla politica».

Salgono i contagi a Milazzo: l’Usca ne ha accertati 20, sei in più rispetto a due giorni fa. “Apprendiamo dall’ultima rilevazione dell’ASP che i concittadini contagiati sono 20 – afferma Pippo Midili – confermando dunque le preoccupazioni di chi era consapevole che dal lavoro di mappatura massiva dei contagi sul territorio potessero emergere nuove positività al Covid-19. Temiamo, anche se speriamo di essere smentiti che nei prossimi giorni il numero di contagi continuerà a crescere. Per questo rinnovo l’appello ai miei concittadini di attendersi scrupolosamente alle misure di contenimento adottate dai Governi nazionale e regionale. La situazione richiede massima attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti ed in particolare dei più giovani. Lo dobbiamo alle persone anziani e fragili, ma anche a coloro, che svolgono attività commerciale e rischiano di essere penalizzati in caso di ulteriori provvedimenti restrittivi”.

Facendo riferimento al potere dato ai Sindaci di chiudere piazze e strade per evitare assembramenti, egli ha detto che in questa fase è sua intenzione evitare provvedimenti e operare dei controlli nei luoghi di aggregazione col supporto delle forze dell’ordine: “Invito i ragazzi alla collaborazione, indossando le mascherine (sempre) e rispettando il distanziamento sociale. È un tentativo di evitare di adottare provvedimenti, che limitano ulteriormente le libertà personali”.