I candidati agli Oscar 2022 per il Miglior cortometraggio documentario affrontano con coraggio e originalità temi di integrazione e inclusione: dal dramma dei profughi afgani (Three Songs for Benazir) alla storia della prima black woman ad essere stata inserita nella Basketball Hall of Fame (The Queen of Basketball), dal mondo emotivo di una squadra di football composta da atleti sordi (Audible) al tema della responsabilità collettiva negli episodi di bullismo (When We Were Bullies) fino ad un ritratto devastante sulla condizione dei senzatetto negli Stati Uniti (Lead me Home).