Alcune persone in Italia riescono a vivere per molti più anni rispetto alla media mondiale. A cosa è dovuto questo risultato? L'alimentazione gioca un ruolo chiave. Mangiare in modo sano nell'epoca moderna non è di certo così facile. Le pubblicità sul junk food si susseguono continuamente e appare molto più allettante. Mangiare in modo sano però non significa rinunciare a del buon cibo e torturare le proprie papille gustative, tutt'altro.

Esiste una tipologia di piatto che deriva dalle lontane Hawaii che risulta essere particolarmente buono e allo stesso tempo molto sano: il poke. Il poke non è altro che un piatto in cui è presente un mix di ingredienti, come ad esempio: verdure, pesce crudo, cibi proteici salutari. Il poke proprio per le sue caratteristiche salutari si è diffuso anche molto velocemente in Italia.

Thomas Ristallo, noto giovane imprenditore brianzolo, oggi con la sua pokeria Healty Time ad Osnago, in via statale 8, permette a tutti di assaggiare questo tipico piatto di origina hawaiana. Nessuno rinuncerebbe mai a del buon cibo, ad un prezzo accessibile ma allo stesso tempo particolarmente salutare. Questa pokeria ha attirato immediatamente anche l'attenzione di numerosi personaggi pubblici che l'hanno scelta per la qualità elevata di questi piatti e perché volevano provare, per la prima volta, qualcosa di nuovo.

Thomas Ristallo d’altronde ha organizzato sempre grandi eventi grazie alle sue doti imprenditoriali in cui ha attirato l’attenzione di persone celebri. I suoi marchi prestigiosi adatti alla vita notturna come B-Lady e MATALO hanno suscitato fin da subito delle sensazioni positive.

Per MATALO verrà anche organizzato un evento unico al Live Music Club di Trezzo sull’Adda il 25 dicembre.

Lo sport, il bell'aspetto e la longevità

L'idea di Thomas Ristallo di aprire Healty Time deriva dalla sua forte passione per lo sport. Nel corso degli hanno ha praticato diversi sport dal rugby, all'atletica leggera fino al lancio del peso. Il suo passato da sportivo lo ha molto avvicinato al mondo dell'alimentazione sana. Nessuno sportivo potrebbe raggiungere delle performance eccellenti senza un'alimentazione sana.

Solo mangiando in modo sano si può essere sempre in forma ed avere un bell'aspetto e soprattutto si può vivere per più tempo. Nel momento in cui si mangia in modo sano infatti si può vivere anche più a lungo. Si possono evitare problematiche derivanti da una condizione di obesità e da malattie come il diabete. Adottare uno stile di vita sano, in cui si dia importanza al cibo che si decide di ingerire è una priorità che non può essere sottovalutata.

Gli alimenti come quelli presenti nella pokeria di Ristallo devono essere di qualità. Se il cibo sano risulta essere scadente non ha un effetto salutare per l'uomo. La fidanzata di Thomas Ristallo, Matilde è la proprietaria del ristorante e hotel "Al Castello" di Cornate d'Adda, conoscere qualcuno che già lavora in questo ambito da anni è di fondamentale importanza.

Come se tutto questo non bastasse, l’imprenditore brianzolo gestisce anche una azienda importante di traslochi in Italia: VIERRE che in questo momento opera in tutto il nord Italia.

Gli imprenditori giovani in Italia possono fare davvero la differenza nella società in cui vivono, la pokeria Healty Time di Osnago si pone come obiettivo quello di incidere positivamente sull'alimentazione delle persone che vogliono provare nuovi piatti salutari ma non rinunciare ai buoni sapori.

Thomas Ristallo da molti giovani è considerato come un esempio da seguire per i risultati raggiunti, per il suo stile di vita e per le sue conoscenze di personaggi famosi. Proprio per queste ragioni ne continueremo a parlare in futuro.