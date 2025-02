Dal 15 febbraio disponibile in digitale e distribuito da The Orchard Music (Sony Group) con il primo singolo estratto “Sopra il filo di una ragnatela”.

Renato Belluccio torna con un progetto musicale carico di emozioni e riflessioni. Il suo EP, intitolato "FOREVER", sarà disponibile dal 15 febbraio su tutti i principali store digitali, rilasciato dall'etichetta ITALIAN SOUND LAB e distribuito da The Orchard Music (Sony Group). L’ep avrà il primo singolo estratto “Sopra il filo di una ragnatela” in promozione nazionale nelle radio italiane. "FOREVER" rappresenta un viaggio intimo nell'universo di Renato, dove ogni traccia è un frammento della sua vita, riflettendo gioie, dolori e rinascite. Sono esperienze personali che, però, si fanno universali, offrendo uno specchio in cui tutti possono riconoscersi.



Gli arrangiamenti curati da David Sabiu, già noto per il lavoro con artisti come Nek e Gerardina Trovato, e Nilo, musicista dalla lunga esperienza che ha collaborato con Nek e Fiorello, conferiscono all’EP una qualità sonora ricercata e autentica. Ogni brano è stato suonato interamente dal vivo con musicisti di alto livello come Pier Mingotti al basso, Marco Rapino alla batteria e Filippo Meneghetti alle chitarre. Le voci di supporto di Vanessa Vaccaro e Francesca Romana Perrotta impreziosiscono ulteriormente il progetto. Le registrazioni sono avvenute nei celebri studi Savana Studio di Forlì, con un mastering di alta qualità presso Creative Studio da Stefano Cappelli.

Il brano “Basta” invece, è stato prodotto presso Egosound Studio di Napoli, con il prestigioso tocco di Bob Fix al mastering con musicisti del calibro di Luca Esposito, Giuseppe Spinelli, Dario Spinelli e ai cori da Lorena Tamaggio.



Renato Belluccio proviene da una famiglia dove la musica è sempre stata protagonista. Con un nonno autore di classici della canzone napoletana e un padre musicista, Renato ha seguito le sue passioni fin da giovanissimo. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il terzo posto nel celebre "Disco per l'estate" su Rai 2 e il successo della sua canzone "Miss", diventata sigla ufficiale di "Miss Italia" per tre edizioni. Ha inoltre scritto oltre 100 sigle per aziende e pubblicità, confermando la sua poliedricità nel mondo musicale e televisivo. Accanto all'imminente lancio di "Forever", Belluccio sta lavorando sull'album "SPECIALE", la cui uscita è prevista per maggio 2025.

