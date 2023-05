The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere dal mattino alla notte. Lo staff di cucina solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. I bartender propongono il meglio della mixology internazionale. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show con decine di artisti internazionali sul palco. Più tardi vanno in scena dj set scatenati. Tutto questo, ovvero il sogno di The Beach Luxury Club, fino all'estate 2022, andava in scena sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh.



Dalla scorsa estate, questo spazio prende vita, con lo stesso stile, anche a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Da venerdì 26 maggio '23 prende vita la nuova stagione di The Beach Luxury Club Sicily. La vista sul Golfo di Porticello è unica, soprattutto al tramonto e si unisce alla proposta d'eccezione di The Beach, un mix vincente di piatti, cocktail, e show di livello assoluto, da godere tra una portata e l'altra prima di cominciare a ballare.



Tra le tante novità per l'estate '23, ecco Filippo Nicosia, chef dalla carriera internazionale (tra gli altri paesi, ha lavorato in Danimarca) ed una live band scatenata, che accompagnerà le serate degli ospiti di questo spazio. Perché con la giusta colonna sonora ogni cena migliore.



Tutti artisti che salgono sul palco di The Beach Luxury Club Sicily sono impegnati in spettacoli sempre diversi. Non è ancora il momento di parlarne, perché ogni inaugurazione che si rispetti merita un po' di mistero, ma è giusto sottolineare che ballerini, performer e cantanti in scena in Sicilia sono attivi in tutto il mondo, sui palchi di teatri e locali di riferimento nel mondo.



Proprio per la qualità dei suoi show e di tutta la sua proposta, The Beach Luxury Club, creatura del viareggino Manuel Dallori, infatti, è inserito tra i World's Finest Clubs. E' una rete globale che mette insieme il servizio concierge dei 200 club più esclusivi del pianeta. Non è facile essere ammessi in questo ristretto "club dei top club". Nel mondo conta miti del settore come Bagatelle (Dubai, Miami, London, Sao Paulo) e Nikki Beach (St. Tropez). The Beach Luxury Club, come del resto tutti gli altri brand creati da Dallori, ha raggiunto questo traguardo ed è anche un luogo dedicato al lusso accessibile, dedicato quindi a tutti coloro che scelgono di vivere momenti speciali.



Chi deciderà di regalarsi una giornata o una serata da sogno al The Beach Luxury Club Sicily durante l'estate '23 può quindi prepararsi a qualcosa di davvero magico.



The Beach Luxury Club Sicily

https://www.thebeachluxury.com/

C/O Domina Zagarella Sicily

Santa Flavia (Palermo)

Tel. +39 091 909249