28/7 Merk & Kremont, Ensi, The Cube Guys @ Lifeworld Festival 2018 @ Rovetta / Val Seriana (BG): 10 ore di musica e divertimento

Life Club e DV Connection presentano la nuova edizione 2018, la quinta, di un festival pieno di musica da ballare e saltare con il sorriso sulle labbra. E' LifeWorld, che va in scena sabato 28 luglio 2018. La location è anche quest'anno il Life Club di Rovetta (BG), grande discoteca - giardino immersa nel verde della Val Seriana. Gli appassionati di musica da ballo i tanti artisti sul palco per le loro qualità musicali. Chi invece cerca semplicemente un luogo ed un evento in cui rilassarsi e divertirsi, trova in Lifeworld l'evento perfetto. Giunto alla quinta edizione, l'evento cresce e si evolve. Ecco i numeri dell'edizione 2018 di Lifeworld: 20 top dj e 8 performer, maxi ledwall ed effetti speciali, allestimenti a tema luna park, area street food e nuova zona riservata al rap.

Lifeworld propone 10 ore di musica non stop, dalle 19 alle 5 del mattino, su due palchi diversi.

Nella Dj Zone suonano Merk & Kremont, tra i dj italiani più attivi e conosciuti nel mondo per quel che riguarda la musica da ballo più melodica. Con loro suonano anche The Cube Guys, bergamaschi, e pure loro conosciuti in tutto il mondo per la qualità della loro house. Con queste 4 superstar della musica dance suonano anche tanti altri grandi dj, tra cui Luca Cassani, Stefano Pain, originario di Alessandria ed i campani NerveStrain. Tutti quanti si esibiscono da anni in alcuni dei più importanti club europei. Alla voce si alternano invece Lara Caprotti MC e Robbie Dox, professionisti dell'intrattenimento capaci di far scatenare ogni pubblico con la loro energia e le loro capacità canore. Sul palco e in mezzo al pubblico c'è anche Pippo Tendenza, showman che mette in scena ironia e una capacità di coinvolgimento unica. Nella Rap Zone invece, insieme a Christian Wip, Bons, Baloo si esibisce Ensi, vera star del rap italiano, che sarà accompagnato da DJ MadKid. Con oltre 250.000 fan su Facebook, è senz'altro uno dei più talentuosi rapper italiani degli ultimi anni e riconosciuto come uno dei re incontrastati del freestyle.

Chi sono alcuni dei principali artisti presenti a Lifeworld 2018 @ Rovetta (BG)

The Cube Guys

The Cube Guys è un progetto discografico nato nel 2005, dalla collaborazione di due dj produttori: Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Due artisti molto diversi tra loro, per background e per formazione, accomunati dallo stesso amore per la musica e dallo stesso desiderio di creare qualcosa di nuovo, decidono di mettere in comune le proprie esperienze e conoscenze per dedicarsi ad un progetto discografico internazionale. La carriera musicale di Roberto Intrallazzi inzia negli anni '80 quando, giovanissimo, fonda gli F.P.I. Project, progetto dance 'made in Italy' di grandissimo successo, con cui tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Il loro 'Rich in Paradise' è stato considerato da più parti una delle primissime produzioni house music. Nel 2000 Roberto Intrallazzi incontra Luca Provera, dj and producer. Luca, appassionato di musica e tecnologia fin da ragazzino ha iniziato prestissimo a costruirsi il suo studio di produzione e a muoversi tra computer, campionatori, mixer e tastiere. Fanatico del Digitale ed amante dell' Analogico diventa ben presto produttore, tecnico audio e sound designer con il totale rispetto e la massima ammirazione verso miti quali Quincy Jones, Bob Moog, Pete Waterman e David Bascombe. Luca produrrà insieme al contributo di Intrallazzi più di 150 tracce. L'esperienza radiofonica unita a quella da studio lo renderà velocemente padrone delle più moderne tecniche utilizzate nel campo musicale. Oltre ad essere un grande produttore è anche considerato uno dei dj più alternativi del panorama Italiano, vanta grandi locali e importanti manifestazioni live a contatto con artisti e produttori Pop. Alla fine del 2013 i The Cube Guys completano un importante Tour mondiale che li vede protagonisti in molti dei locali più importanti, costruendo da subito un buon feeling con molti promoters internazionali. "Suoniamo con grande attenzione rivolta al pubblico che abbiamo di fronte. Molti Djs non si pongono questo problema suonando quello che vogliono. Per noi la sfida e' quella di creare un grande 'vibe' al' interno di ogni locale" I The Cube Guys vantano un portfolio di Clubs come la residenza estiva allo Space di Ibiza , al Cielo di New York, ed allo Space di Miami. Numerose le gig in tutto il mondo tra cui il Circus Montreal, Castle Chicago, Cavalli Dubai, Rumor Philadelphia, per citarne alcuni. La loro esperienza nei più importanti eventi li porta a conoscere molto bene come gestire e condurre musicalmente serate di grande importanza. La loro predisposizione nel saper creare momenti magici e di grande atmosfera sono solo alcune delle loro grandi caratteristiche.

Ensi

E' uno dei più talentuosi rapper italiani degli ultimi anni e riconosciuto come uno dei re incontrastati del freestyle. Classe 1985, nasce e cresce ad Alpignano nella periferia di Torino, secondo di tre fratelli e figlio di immigrati del sud. Si avvicina alla cultura hip-hop intorno al 2000, attratto principalmente dal writing e dal rap. In compagnia del fratello Raige e di alcuni amici passa i suoi pomeriggi in un garage davanti ad vecchio un giradischi, innamorandosi così dei classici dell'Hip-Hop e lasciandosi completamente catturare dal rap americano della seconda metà degli anni '90. Dopo il debutto ai vertici della classifica di vendita del suo album "V" (al 5° posto della chart FIMI/Gfk) parte dal Cs Rivolta il "VTour" di Ensi in cui presenterà live le 14 tracce che compongono questo nuovo lavoro, che prende il nome da Vincent, suo figlio, Vella, il suo cognome, la sua famiglia, le sue radici, Vendetta, il suo primo album e il numero romano, perché questo è il suo quinto disco.

Merk & Kremont

Merk & Kremont sono il duo milanese composto da Federico Mercuri e Giordano Cremona. Negli ultimi anni i ragazzi hanno ottenuto enormi successi e riconoscimenti come dj e produttori, partendo dal mondo della dance internazionale grazie al supporto di mostri sacri come Avicii, Steve Angello, Hardwell, Nicky Romero, Bob Sinclar, Zedd e il loro leggendario connazionale Benny Benassi, che li segue dal loro esordio. Da più di 5 anni , Fede e Joe, portano in giro per il mondo il loro fiammeggiante dj set, potendo vantare di aver suonato su alcune delle console più prestigiose del mondo – come Pacha (Ibiza) e l'Ultra Music Festival e Liv di Miami – nonostante la loro giovane età. Merk & Kremont sono una delle nuove realtà più di successo della scena dance/pop italiana riconosciute anche a livello internazionale; i ragazzi stati infatti artisti di punta del colosso discografico Spinnin Records per più di 3 anni, prima di unirsi – all'inizio del 2018 – alla grande famiglia della Universal Music Records. Il loro sound unisce pop, hip hop e drop accattivanti, ricchi di groove.