Il 28 luglio, sul palco del Mirano Summer Festival (via G. Matteotti, 49 – Mirano, in provincia di Venezia), appuntamento con "La Macchina Del Tempo 80", evento straordinario, per tutti gli amanti, degli anni '80, con le canzoni che hanno definito un’intera generazione e non solo.

Biglietti disponibili su TicketSMS: https://www.ticketsms.it/it/event/La-Macchina-del-Tempo-80-Mirano-Summer-Festival-2024-07-28

In un’unica serata, una line-up d’eccezione che include iconici artisti di quegli anni, tra cui Ivana Spagna, Johnson Righeira, Gazebo, Tracy Spencer, Marco Ferradini, Scotch, Via Verdi e P. Lion, accompagnati dalla band Evolution 80 e dal corpo di ballo Jam Session Crew.

Dai ritmi frenetici della dance alla dolcezza delle ballate romantiche, il palco, del Summer Park, non solo risuonerà le colonne sonore di quegli anni dorati, ma emozionerà il pubblico, con giochi di luce e coriandoli e, in conclusione di serata, con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Mirano. Un'opportunità, da non perdere, per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza unica e coinvolgente, immersi nella magia degli anni '80, una fonte di ispirazione che continua a influenzare la musica e la cultura anche in tempi moderni.

L’evento è inserito nel calendario del Mirano Summer Festival, organizzato dall’associazione Volare 4.0.

"La Macchina Del Tempo 80" è il risultato del sogno di Michele Siviero, appassionato della musica degli anni '80 che, anni fa, ha deciso di seguire la sua più grande passione. Grazie alla sua determinazione e alla sua visione, oggi, questo spettacolo è diventato realtà, pronto a regalare emozioni, senza tempo, a tutti i suoi spettatori.