“Musica e Follia” è il secondo singolo del poliedrico artista e cantautore vigevanese Carlo, sui principali stores digitali e dal 5 aprile anche nelle radio in promozione nazionale. La produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza vanta la firma del noto Simone Bertolotti, produttore artistico dei più grandi cantanti del panorama italiano, tra cui Marco Mengoni, Elisa, Laura Pausini, Ermal Meta, Arisa, Giusy Ferreri, Bugo e molti altri. Al brano collaborano musicisti importanti, tra cui Andrea Torresani (bassista di Vasco Rossi) ed Emiliano Bassi (batterista di Ermal Meta).

Un brano che racconta la storia di un uomo che cerca di evadere dal conformismo che lo circonda e che oscura il suo essere, per trovare la sua serenità attraverso il suo sogno più grande, l’arte! Lavorare di arte, parole ritenute folli dalla massa, incanalata nell’idea ottusa del posto fisso. Carlo con questo brano racconta la storia di un uomo incatenato in una vita che non gli appartiene. Un messaggio di coraggio che il cantautore cerca di diffondere, tentando di fare della propria vita ciò che si ama e che ci rende felici, lasciando da parte il giudizio della massa.

“…Il casino del mondo è in accelerazione, mi proteggo dal rumore ascoltando una canzone.” Carlo

Il singolo è accompagnato da un videoclip, scritto e diretto da Riki Bonsignore, di prossima pubblicazione in anteprima nazionale, che vede protagonista la drag queen Violetta. Un video che rappresenta la vita vera di Massimiliano Sartori, imprenditore fiorista che di notte esce dagli schemi per trasformarsi nella stravagante drag queen Violetta. Al video hanno partecipato grandi nomi, tra cui l’artista Giuseppe Farruggello, che ha dipinto il quadro che riporta il nome della canzone, ed Eleonora Izzo imprenditrice nota nel mondo Sidecar.



Storia dell’artista

