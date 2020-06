Al 22 giugno, sono 218 i nuovi casi contagio da Covid, con il totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è arrivato a 238.720.

Il numero totale di positivi è sceso a 20.637.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.638 in Lombardia, 1.970 in Piemonte, 1.154 in Emilia-Romagna, 585 in Veneto, 360 in Toscana, 250 in Liguria, 945 nel Lazio, 505 nelle Marche, 133 in Campania, 218 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 72 in Friuli Venezia Giulia, 394 in Abruzzo, 141 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 13 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.

Di questi, 127 sono in cura in terapia intensiva, 21 in meno rispetto all'ultimo dato, mentre sono in diminuzione di 276 i ricoverati con sintomi che adesso sono 2.038. Infine, 18.472 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 183.426, 533 in più rispetto a sabato.

Il dato odierno sui deceduti è 23, con il totale che raggiunge i 34.657.



Con un'ordinanza, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, fino a venerdì 26 giugno, ha previsto a Palmi limitazioni di circolazione nei quartieri Tonnara, Pietrenere e Scinà.

Nessuna preoccupazione, però, come ha spiegato il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, che ha parlato di una situazione sotto controllo, in quanto si conosce la catena del contagio: "Sappiamo da dove viene. Le persone interessate sono già in quarantena da giorni ed è stata assunta una misura precauzionale attraverso un’ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli che sicuramente aiuterà".