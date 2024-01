Dalla Francia, le proteste degli agricoltori contro le recenti leggi imposte dall'Unione Europea, che penalizzano pesantemente le piccole e medie imprese del settore sono giunte anche in Salento e continueranno con fermezza nei giorni a seguire.

Dalla manifestazione presso la rotatoria Nardò - Avetrana nella giornata di lunedì, martedì la protesta arriverà a Lecce.

Molti convergeranno nel capoluogo dal Salento, sia dal nord che dal sud, interessando le principali arterie della provincia, come la statale 613 Brindisi-Lecce e la statale 16 adriatica Maglie-Lecce. Diversi trattori dal basso Salento percorreranno la statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, mentre altri dal Capo di Leuca prenderanno la Ss 274 (Gallipoli-Santa Maria di Leuca) e poi la 101 Gallipoli-Lecce.

La manifestazione di oggi, organizzata dal Movimento spontaneo agricoltori salentini, vede i partecipanti radunarsi a bordo dei loro trattori in Largo vittime del terrorismo (Largo Settelacquare). Qui, si prevede che decine di trattori (circa 200 in totale) provenienti da tutti i 96 comuni della provincia di Lecce, si fermeranno per alcune ore, fino alle 16 per sensibilizzare la popolazione sulle difficoltà che il settore sta affrontando.