Il Tempo, storico quotidiano romano da tempo punto di riferimento degli estremisti della destra parlamentare e che pertanto non può essere accusato di "vetero comunismo", ha pubblicato un'intervista alla neo stagionata soubrette televisiva... Alessandra Mussolini.

Dopo il "successo" ottenuto a Ballando con le Stelle, "terza" classificata, la nipote del duce ha dichiarato al quotidiano diretto da Franco Bechis che lei adesso con la politica ha chiuso!

«La politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l'esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile».

Quella sopra riportata è la dichiarazione choc della Mussolini, ripresa da tutti i principali quotidiani e commentata da Il Tempo in questo modo:

Qual è la morale che questa vicenda ci insegna? Che, alla fine, non è affatto vero che la televisione in generale e i reality in particolare siano così dannosi come alcuni sostengono!