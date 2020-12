Per Trump, contrastare la pandemia ha significato definire il SARS-CoV-2 virus cinese, come se tale titolo lo assolvesse da qualsiasi responsabilità nell'evitare la diffusione del contagio.

Poiché il contrasto alla pandemia confliggeva con gli interessi economici che facevano da supporto alla conseguente propaganda per le presidenziali, Trump ha minimizzato le conseguenze della Covid-19 e della sua pericolosità, fino ad arrivare a contrastare le misure di governatori e sindaci che, con il progredire del contagio, applicavano di volta in volta nuovi provvedimenti per attuare misure di distanziamento sociale.

Nell'ultimo periodo, Trump ha fatto credere che la Covid fosse curabile e che il vaccino, che negli Stati Uniti inizierà ad essere distribuito nei prossimi giorni, costituisse l'immediata risoluzione al problema pandemia.

Per le elezioni presidenziali, Trump ha promosso eventi con migliaia di persone a contatto tra loro senza mascherina. Per il Giorno del ringraziamento non ha preso misure per evitare ricongiungimenti dei familiari che hanno viaggiato da uno Stato all'altro. Per le prossime feste, il presidente in carica non sta prendendo alcuna precauzione per coordinare un'azione comune tra i vari Stati americani in modo da evitare la diffusione del contagio.

Qual è la conseguenza di tutto ciò?

Lo dicono i dati del contagio diffusi mercoledì. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 218.473 nuovi casi Covid e 3.053 nuovi decessi (fonte NYT).

Sono dati drammatici che non potranno che peggiorare, tanto che nei prossimi giorni il totale dei morti con Covid in America supererà il numero di 300mila.

Il vero dramma che gli Stati Uniti dovranno affrontare è rappresentato però dal fatto che in molte aree rurali, soprattutto nel Midwest, il numero degli ospedali è limitato e le terapie intensive di quegli ospedali sono già quasi del tutto occupate. Così, i prossimi pazienti che avranno bisogno di essere ventilati per sopravvivere rischieranno di non avere un'assistenza adeguata alle loro condizioni di salute, con le conseguenze che tutti possono immaginare

E mentre tutto questo accade Trump continuerà a non fare assolutamente nulla, occupandosi solo di diffondere false notizie su presunti e non dimostrati brogli elettorali per poter evitare di lasciare la Casa Bianca.