Colpo Lazio col Twente: è prima in Europa League!

Lazio vittoriosa in Olanda contro il Twente (2-0) e capolista nella maxi classifica di Europa League. Decisive le reti di Pedro nel primo tempo e di Isaksen nella ripresa. Gara in discesa per la squadra di Baroni già in avvio per l’espulsione del portiere olandese Unerstall per fallo su Dia lanciato a rete. Il Twente nelle precedenti gare di Europa League era stato comunque capace di fermare il Manchester Utd e il Fenerbahce di Mourinho. La Lazio dopo tre giornate è a punteggio pieno insieme a Tottenham e Anderlecht.





Ikonè fa bella la Fiorentina: poker al San Gallo in Conference

Partita piena di colpi di scena. Il San Gallo approccia meglio il match e va in vantaggio con Mambimbi, vicino alla rete in un altro paio di circostanze. Nella ripresa la Fiorentina ribalta facilmente la situazione con Martinez Quarta e Ikonè. Un beffardo colpo di testa di Gortler ristabilisce la parità, ma ancora una volta l’ex Lille trova l’angolo giusto col mancino. Nel recupero Gosens chiude i conti con un comodo tap-in.



Roma di misura sulla Dinamo Kiev: decide Dovbyk su rigore

Prima vittoria in Europa League per la squadra di Juric, che batte 1-0 gli ucraini e sale a 4 punti in classifica. In avvio Baldanzi si procura il rigore del vantaggio, trasformato da Dovbyk. Lo stesso Baldanzi sfiora il raddoppio, Tymchyk vicino al pareggio. Attento Svilar su Guerrero. Nella ripresa ci prova ancora Tymchyk, Shomurodov spreca il 2-0. Prossima sfida il 7 novembre sul campo dell’Union Saint-Gilloise, domenica c’è la Fiorentina.



### ### ###





Bologna-Milan, che caos: la Lega vuole giocare a porte chiuse!

La Lega ha deciso che vanno battute tutte le strade possibili perché Bologna-Milan si giochi in questo weekend. Il calendario già strapieno di impegni creerebbe infatti problemi non indifferenti di programmazione per fissare il recupero con entrambe le squadre impegnate in Champions e in Coppa Italia (ottavi di finale per tutte e due il 3 dicembre), oltre ovviamente alle partite di Serie A con anticipi e posticipi già fissati sino a fine anno solare. Ecco perché si cerca di trovare in queste ore una soluzione affinché la partita si possa giocare, andando quindi contro l’ordinanza del sindaco di Bologna che aveva imposto il rinvio della partita per problemi di ordine pubblico e viabilità legati al maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni.

La posizione della Lega è questa: l’ipotesi rinvio non esiste. E soprattutto non è ufficiale. Esistono tre scenari: il primo vedrebbe la sconfitta per 0-3 del Bologna qualora non fosse disponibile il Dall’Ara che, attualmente, risulta agibile. Il secondo scenario è quello della disputa di Bologna-Milan in campo neutro su disposizione della Lega Serie A, ente organizzatore del campionato. Il terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di vedere Bologna-Milan disputata sabato alle 18 ma a porte chiuse, con buona pace del club emiliano che non potrebbe opporsi a tale scelta. Domani mattina è previsto un colloquio tra il Prefetto e il sindaco di Bologna per cercare di far tornare il sindaco sui suoi passi.





Roberto Mancini, divorzio con l’Arabia Saudita: non è più il CT

Roberto Mancini non è più l’allenatore dell’Arabia Saudita. La notizia era nell’aria da giorni e pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: il 59enne era in carica da agosto 2023 e ha guidato la squadra asiatica per 18 partite.

Questo il comunicato sui social: “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale”.





Flachi sta bene dopo l’infarto: visita la Sampdoria a Bogliasco

“Ieri sono uscito dall’ospedale e oggi sono venuto qui a Bogliasco dove ho ritrovato amici ed ex compagni di squadra. Era un po’ che Pietro (Accardi, ndr) e Andrea (Sottil, ndr) mi dicevano di andarli a trovare. Credo fosse l’occasione giusta. Sto bene, ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno dimostrato grande affetto nei giorni scorsi”.

Lo racconta Francesco Flachi a Telenord dopo la visita di oggi al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, dove è stato tante volte protagonista da calciatore (è il terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria dietro a Mancini e Vialli e davanti a Quagliarella).

Francesco, reduce da un principio di infarto, ha fatto un selfie con Tutino, ha parlato con Massimo Coda e già sabato nel Tgn calcio delle 12,30 sarà a Telenord per commentare la vigilia di Sampdoria-Mantova e lunedì al Derby insieme con gli altri opinionisti.