Allo SPAZIO I D’, la microgalleria di Corso Adda 42, rivive l’esposizione dei disegni a china che Angelo Reccagni, aveva a suo tempo presentato alla vecchia sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi.

Disegni che nel contesto della precedente esposizione, erano incastonati nella pavimentazione , dando vita nell’insieme, alla suggestiva installazione ideata dall’architetto Mario Quadraroli.

I disegni in mostra, sono stati realizzati in bianco e nero, a china, e raffigurano composizioni astratte , costruite assemblando e rielaborando elementi di architettura estrapolati da opere contemporanee.

Composizioni ricche di forti contrasti, tendenti a valorizzare in alcuni casi la resa dei volumi ed in altri la modularità di alcune forme.

Con questa esposizione di disegni, accompagnata da uno schermo posto davanti alla vetrina su cui scorrono le immagini dell’attuale e della precedente presentazione dei disegni, si conclude la stagione artistica 2022-2023 della micro galleria SPAZIO I D’, dell’architetto Stefano D’Aniello.

Una stagione che ha visto un vivace susseguirsi di mostre di pittura, scultura e design.

L’appuntamento dello SPAZIO I D’, ora, dopo quest’ultimo evento è per la prossima stagione, dove sono in calendario nuovi artisti lodigiani e non solo.



DO YOU REMEMBER "MATTONELLE D’ARTISTA"

mostra disegni a china di Angelo Reccagni

dal 14 al 28 Luglio 2023

microgallertia SPAZIO I D’ – studio architetto Stefano D’Aniello - Corso Adda 42 - Lodi



hanno esposto presso la micro galleria

GREGORIO DIMITA scultura

BARBARA POLLINI eco designer - docente Accademia N.A.B.A. di Milano

ROBERTO FENOCCHI pittura

FRANCESCO ANTONIO DRAGONI scultura

CLAUDIA RECCAGNI disegno artistico

ASS. AKIDO esposizione costumi tradizionali e dimostrazioni disciplina in video