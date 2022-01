Da oggi, "That Memory", il nuovo estratto dell'album "I'll Stay by the Window" di Andrea Pimpini, entra in rotazione radiofonica!

Ha raccontato Andrea, nel comunicato stampa, che il singolo nasce dall'ultimo viaggio fatto in Islanda. Una vacanza che l'artista porterà per sempre nel suo cuore e che voleva ricordare e omaggiare con un inedito.

Su YouTube, inoltre, è appena uscito il videoclip ufficiale.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Nel mese di Dicembre del 2018, Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 Dicembre esce il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”.



Instagram: https://www.instagram.com/pimpiniandrea/

Sito ufficiale: https://www.andreapimpini.com/