Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale firmato East Market previsto per sabato 6 e domenica 7 novembre presso lo spazio eventi di Tenoha.

Nel cuore di Porta Genova sarà a disposizione del pubblico uno spazio industriale coperto di oltre 1.000 MQ interamente dedicato alla moda dal gusto retrò, con oltre 10mila capi selezionati per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00.

Grazie all'esperienza pluriennale dello staff del celebre evento domenicale East Market, sviluppata anche attraverso il negozio East Market Shop, si potranno trovare i più trendy capi vintage tra denim in tutti i lavaggi, taglie e colorazioni tie-dye, felpe college customizzate, pelle, t-shirt firmate, giacche, cappotti, gonne, abiti, workwear/militare, blazer e molto altro ancora. Per l’occasione poi, East Market ha ideato la “Mistery Box” in edizione limitata. Una scatola dal contenuto misterioso contenente cinque capi vintage a sorpresa ad un prezzo scontato, appositamente selezionati per l’evento.

Nel concpet space Thenoa, dedicato alla conoscenza e la diffusione della cultura giapponese, sarà presente anche un’area dedicata al food con un’ampia selezione di vera cucina Made in Japan a cura degli chef del ristorante e DJ set non stop per tutta la durata della manifestazione.

Retrograde by East Market

sabato 6 e domenica 7 novembre

dalle 10 alle 21

C/O Tenoha

Via Vigevano, 18 – Milano

Ingresso Euro 3

Infoline +393516559781

ATTENZIONE! MISURE DI SICUREZZA E INGRESSI CONTINGENTATI

L'evento sarà strettamente regolato secondo le normative vigenti: misurazione temperatura all’ingresso, obbligo mascherina, sanificazione mani e distanziamento.

GREEN PASS OBBLIGATORIO