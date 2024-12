Nuovo appuntamento domenica 15 dicembre con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. Shopping con un occhio all’ambiente. East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, senza quindi contribuire alla sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Moda, fai da te, mercato del riciclo che strizzano l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, informando e sensibilizzando il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage.

Tre i contenuti speciali del mese di dicembre nell’area Lab.

Notfound Studio sarà presente con una dimostrazione di live painting, dove decorerà per tutta la durata della manifestazione una tavola da skateboard da esposizione. L’artista Gaia Lazzari che unisce pittura classica e street art, metterà poi in vendita questo pezzo unico solo alla fine della lavorazione.

Banana Tutu, invece, ha in programma un laboratorio aperto al pubblico dove mescolare fantasia e il classico spirito delle feste. Durante questo workshop, i partecipanti impareranno a realizzare palline infrangibili utilizzando scampoli di tulle colorato e glitterato. Questo per creare addobbi alternativi per il classico albero di Natale.

3DFlix offrirà la possibilità di assistere dal vivo al processo di stampa 3D, grazie a una stampante disponibile in loco. Il pubblico potrà osservare in tempo reale tutte le fasi di design, progettazione e produzione di oggetti personalizzati. Le realizzazioni sono tutte stampate con materiali in plastica naturale prodotti a partire dall'amido di mais senza l'impiego di derivati dal petrolio.

Accompagnano il market le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest'ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

domenica 15 dicembre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 5

Infoline +393516559781