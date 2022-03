Dopo i test di Sepang e Mandalika, questo fine settimana inizia ufficialmente la stagione 2022 per la MotoGP con il Gran Premio del Qatar, che come sempre si disputerà sul circuito internazionale di Lusail, situato nelle vicinanze di Doha.

Il record della pista è del "ducatista" Francesco Bagnaia con 1'54.491, il che fa ben sperare per l'esito della prima gara, anche se quest'anno, ancor di più di quanto abbiamo visto nella passata stagione, sembra difficile che possa esserci un dominatore assoluto, considerando i piloti che si disputeranno il mondiale.

Sua "maestà" Marc Marquez è fortunatamente tornato in sella alla sua Honda, ma di pilori in grado di fargli concorrenza in questi "quasi" due anni di stop forzato ne sono cresciuti molti.

E non si parla solo di Mir, Quartararo, Bagnaia, Miller, Zarco.., ma anche delle oramai ex matricole come Jorge Martin o Enea Bastianini, senza citare i piloti in cerca di riscatto come Vinales, Morbidelli o Dovizioso.

Inoltre, come ampiamente hanno dimostrato le gare della scorsa stagione, si è quasi annullato il gap tra i vari team, con le moto delle scuderie ufficiali che spesso e volentieri sono arrivate dietro a quelle dei team "clienti". Il tutto, ovviamente, a favore dello spettacolo.

Venerdì, le MotoGP inizieranno la loro prima FP1 della stagione alle 11:40.







Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1499014159379288064