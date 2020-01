Domenica sera, oltre ad aver perso per 2-1 la partita casalinga contro la Juventus (la seconda sconfitta casalinga dopo quella con il Torino), la Roma ha perso anche Nicolò Zaniolo che al 35° del primo tempo è uscito in barella per la rottura del crociato del ginocchio destro con lesione del menisco.

A seguito di uno slalom palla al piede, ha subito un fallo da Rabiot e dopo essere caduto a terra ha chiesto il cambio fra le lacrime.

Lunedì, come ha fatto sapere una nota rilasciata dalla Roma, Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno.

L’intervento chirurgico è stato eseguito a Villa Stuart, dove il giocatore era stato ricoverato subito dopo l'infortunio, dal Professor Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario della società giallorossa, Dott. Causarano.

L'operazione è tecnicamente riuscita e Zaniolo, già da domani, potrà iniziare la fase riabilitativa.

Per lui la stagione 2019/2020 può dirsi ormai finita, ma potrebbe recuperare in tempo per disputare gli Europei di calcio, la cui partita inaugurale si terrà proprio a Roma. Poiché Francesco Totti rientrò in campo nel Mondiale del 2006 dopo la frattura alla caviglia che lo aveva fermato a febbraio, il confronto è già iniziato, anche se la rottura del crociato richiede un tempo di recupero sicuramente più lungo, anche per evitare in futuro nuovi infortuni.