È iniziata alla grande la raccolta degli ordini per la nuova Nissan LEAF 2018 in Europa: superata quota 10mila vetture in soli due mesi!

Si preannuncia pertanto un futuro di vendite radioso per la nuova berlina a zero emissioni del costruttore giapponese!

Il grande entusiasmo per la nuova generazione della Nissan LEAF (presentata ad ottobre) ed il clima sempre più favorevole alle vetture elettriche hanno indotto Nissan ad incrementare la produzione per soddisfare le già numerosissime richieste.